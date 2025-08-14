Depois de 20 anos, São Bernardo retoma programa Prefeito Mirim

Após 20 anos de inatividade, o prefeito Marcelo Lima (Podemos) anunciou ontem, em evento realizado no Paço, a retomada do Programa Prefeito Mirim da Cidade da Criança, em São Bernardo. A iniciativa, que faz parte do Plano Diretor de Turismo do município, busca resgatar uma tradição criada no fim da década de 1960 e tem como objetivo promover cidadania, participação social e incentivar o espírito de liderança entre os pequenos.

Podem participar candidatos de 9 ou 10 anos (até a data da posse), matriculados no Ensino Fundamental, tanto de escolas públicas quanto particulares da cidade, com frequência mínima de 75% e residência em São Bernardo.

O processo seletivo será detalhado no edital que será publicado no Diário Oficial do Município no dia 15 de agosto. As etapas incluem redação, produção de vídeo e votação popular feita de forma on-line. A posse está marcada para 12 de outubro, Dia das Crianças.

O programa, paralisado por duas décadas, chegou a ser retomado em 2019, mas acabou interrompido no mesmo ano. O mandato será de dois anos, e o eleito terá à disposição o Gabinete do Prefeito Mirim, localizado no espaço Redenção, dentro da Cidade da Criança.

Entre os ex-prefeitos mirins está Angela Pereira, 40 anos, que fez história ao ser a primeira mulher a assumir o cargo, entre 1995 e 1997. Em entrevista ao Diário, ela relembrou a experiência. “Minha rotina depois de eleita era ir ao parque pelo menos duas vezes no mês. Na verdade, tinha uma carteirinha vitalícia, podia brincar em tudo. Também tinha um gabinete e respondia sobre a história da cidade quando alguém perguntava”, disse Pereira.

Angela também contou sobre o lado mais prático da função. “Olhava os brinquedos, via se tinha alguma coisa quebrada, anotava e solicitava o conserto”, falou Angela.

Já Marcelo Tadeu, 56 anos, primeiro prefeito mirim eleito por voto direto, entre 1977 e 1979, também compartilhou suas lembranças da época. “Quando fui escolhido, foi muito gratificante. Apesar de ser uma criança, tive muito apoio dos meus pais. Tenho várias lembranças que ficaram bem fixadas na minha mente e, até hoje, guardo com muito carinho”, finalizou Tadeu.

