Internacional Titulo

Trump diz não saber se haverá cessar-fogo imediato na Ucrânia após encontro com Putin

14/08/2025 | 13:16
Diário do Grande ABC


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quinta-feira, 14, que não sabe se o encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira, produzirá um cessar-fogo imediato na guerra da Ucrânia.

Em entrevista à rádio da Fox News, o republicano disse que, se a reunião for bem-sucedida, ligará para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e para outros líderes europeus na sequência.

Um segundo encontro, este com Zelensky, poderia acontecer depois, segundo Trump. O presidente americano disse ter pelo menos três lugares em mente para sediar a nova reunião. "Seria mais conveniente ser no Alasca", explicou.

Trump acrescentou que fará uma coletiva de imprensa logo após a conversa com Putin. Ele disse não saber se a coletiva seria conjunta com Putin, porém.


