Setecidades Titulo Colisão

Acidente entre carro e moto resulta em morte na Via Anchieta

Vítima morreu no local; Perícia e Samu foram acionados e via segue congestionada

Leticia Generali
 Especial para o Diário
14/08/2025 | 13:00
FOTO: Divulgação/ArteSP
FOTO: Divulgação/ArteSP


Uma colisão entre um carro e uma motocicleta resultou na morte de um motociclista na manhã desta quinta-feira (14), na Via Anchieta, em São Bernardo. O acidente ocorreu no km 20, sentido São Paulo.

Segundo a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), um Honda Civic seguia pela faixa dois quando o motociclista entrou à sua frente em baixa velocidade. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o veículo atingiu a traseira da moto, provocando a queda do condutor alguns metros à frente.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local. A perícia também esteve presente para realizar os procedimentos necessários e a Polícia Rodoviária removeu o carro, o levando para a base policial.

Por causa do acidente, o tráfego apresenta congestionamento na Anchieta, do km 20 ao km 22.

