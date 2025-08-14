Acidente entre carro e moto resulta em morte na Via Anchieta

Vítima morreu no local; Perícia e Samu foram acionados e via segue congestionada
Uma colisão entre um carro e uma motocicleta resultou na morte de um motociclista na manhã desta quinta-feira (14), na Via Anchieta, em São Bernardo. O acidente ocorreu no km 20, sentido São Paulo.
Segundo a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), um Honda Civic seguia pela faixa dois quando o motociclista entrou à sua frente em baixa velocidade. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o veículo atingiu a traseira da moto, provocando a queda do condutor alguns metros à frente.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local. A perícia também esteve presente para realizar os procedimentos necessários e a Polícia Rodoviária removeu o carro, o levando para a base policial.
Por causa do acidente, o tráfego apresenta congestionamento na Anchieta, do km 20 ao km 22.
LEIA TAMBÉM:
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.