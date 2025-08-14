DGABC
Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Ocorrência

PM prende homem procurado e apreende drogas em Diadema

Suspeito foi preso após confessar envolvimento com o tráfico; drogas e dinheiro foram apreendidos

Leticia Generali
 Especial para o Diário
14/08/2025 | 12:27
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


 A PM (Polícia Militar) prendeu um homem procurado pela Justiça e apreenderam diversas porções de drogas no bairro Canhema, em Diadema, na madrugada desta quinta-feira (14). 

Durante patrulhamento, os agentes avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença dos policiais, tentou adentrar rapidamente em uma residência. Ao perceber a situação, os moradores o colocaram para fora.

O suspeito demonstrou nervosismo e tentou impedir que os policiais verificassem os documentos que carregava. A checagem via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) revelou que ele era procurado pela justiça,

Questionado, o homem confessou envolvimento com o tráfico de drogas e indicou onde escondia uma sacola plástica com entorpecentes. Foram apreendidos 46 porções de maconha, 26 porções de cocaína, 72 pedras de crack, além de anotações do tráfico e R$ 128,75 em dinheiro trocado.

O homem foi levado ao 3° Distrito Policial de Diadema e permanece preso à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

