PM prende homem procurado e apreende drogas em Diadema

A PM (Polícia Militar) prendeu um homem procurado pela Justiça e apreenderam diversas porções de drogas no bairro Canhema, em Diadema, na madrugada desta quinta-feira (14).

Durante patrulhamento, os agentes avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença dos policiais, tentou adentrar rapidamente em uma residência. Ao perceber a situação, os moradores o colocaram para fora.

O suspeito demonstrou nervosismo e tentou impedir que os policiais verificassem os documentos que carregava. A checagem via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) revelou que ele era procurado pela justiça,

Questionado, o homem confessou envolvimento com o tráfico de drogas e indicou onde escondia uma sacola plástica com entorpecentes. Foram apreendidos 46 porções de maconha, 26 porções de cocaína, 72 pedras de crack, além de anotações do tráfico e R$ 128,75 em dinheiro trocado.

O homem foi levado ao 3° Distrito Policial de Diadema e permanece preso à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

