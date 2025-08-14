Karol G fará apresentação única no Brasil em show do intervalo da NFL

A colombiana Karol G se apresenta em São Paulo já no próximo mês. A cantora de reggaeton será a atração do show do intervalo do jogo da NFL no Brasil. Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam no dia 5 de setembro de 2025, às 21h15, na Neo Química Arena, o estádio do Corinthians. O show será transmitido pelo YouTube. Já a cantora brasileira Ana Castela foi a escolhida para cantar o hino nacional brasileiro antes do início do jogo.

Quem é Karol G?

Karol G já esteve no Brasil em outras duas ocasiões. Ela fez participação em um bloco de carnaval e na abertura da Copa América em 2019. No ano passado a colombiana foi uma das atrações principais do Rock in Rio e também fez um show em São Paulo.

Nascida em Medellín, na Colômbia, Karol G é conhecida por ter quebrado barreiras e elevar o reggaeton a um patamar global. Bastante aclamada nos Estados Unidos, ela foi a primeira mulher latina a ser headliner do festival Lollapalooza Chicago, em 2023, e conquistou prêmios importantes, como o Grammy de Melhor Álbum de Música Urbana. É também a primeira latina depois de sua conterrânea Shakira a fazer uma turnê em estádios nos Estados Unidos.

No Brasil, Karol G já colaborou com diversos artistas, participando do remix de Tá OK com Dennis e Kevin O Chris, cantando La Vida Continuó com Simone e Simaria e se apresentando com Pabllo Vittar no Rock in Rio. Além disso, ela trabalhou com o duo de produtores Tropkillaz e com o rapper WIU em seu álbum mais recente, o Tropicoqueta.