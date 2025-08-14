Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 47 milhões nesta quinta-feira (14)

Apostas podem ser feitas até as 19h; sorteio será transmitido ao vivo pela Caixa
O concurso 2.901 da Mega-Sena será sorteado nesta quinta-feira (14), a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 47 milhões.
A transmissão será feita ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser registradas até as 19h, em casas lotéricas credenciadas ou pela internet, no site oficial das Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.
