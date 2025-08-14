DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo Loterias

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 47 milhões nesta quinta-feira (14)

Apostas podem ser feitas até as 19h; sorteio será transmitido ao vivo pela Caixa

Do Diário do Grande ABC
14/08/2025 | 12:32
Compartilhar notícia
FOTO: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
FOTO: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O concurso 2.901 da Mega-Sena será sorteado nesta quinta-feira (14), a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 47 milhões.

A transmissão será feita ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser registradas até as 19h, em casas lotéricas credenciadas ou pela internet, no site oficial das Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.