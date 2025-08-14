DGABC
Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Economia

Bolsas da Ásia fecham em baixa, com possível realização após ganhos recentes

14/08/2025 | 05:42



Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, em um possível movimento de realização de lucros, depois de acumularem ganhos em meio à renovação da trégua comercial entre EUA e China e crescentes expectativas de cortes nos juros americanos.

Liderando perdas na região, o índice japonês Nikkei caiu 1,45% em Tóquio, a 42.649,26 pontos, depois de avançar a níveis recordes nos dois pregões anteriores.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng recuou 0,37% em Hong Kong, a 25.519,32 pontos, e o Taiex cedeu 0,54% em Taiwan, a 24.238,10 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi ficou praticamente estável em Seul, com alta marginal de 0,04%, a 3.225,66 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,46%, a 3.666,44 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou queda de 1,20%, a 2.261,66 pontos.

Os mercados asiáticos vinham em uma sequência de alta desde o começo da semana, sustentados pela decisão dos EUA e da China de suspender tarifas bilaterais por mais 90 dias e após dados benignos da inflação americana consolidarem expectativas de que o Federal Reserve (Fed) voltará a cortar juros na reunião de setembro.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o viés negativo da Ásia e ficou no azul, com alta de 0,53% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.873,80 pontos, graças ao bom desempenho de ações dos setores petrolífero e bancário.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires


