Viagem a Londres marca trajetória de vencedora do Desafio de Redação

Mariana Benício França, 16 anos, estudante do Colégio Singular São Caetano, conquistou o primeiro lugar na Categoria III (1º e 2º ano do Ensino Médio) do Desafio de Redação de 2024 e ganhou um intercâmbio de duas semanas em Londres, na Inglaterra, com aulas de inglês e passeios culturais. Ela voltou ao Brasil no fim de julho e descreve a viagem como uma das melhores experiências de sua vida.

“Meu inglês melhorou muito, acredito que agora falo com mais confiança. E, como fiquei sem meus pais, me tornei mais independente. Fora que a cidade é linda, fiquei completamente encantada”, conta a estudante.

Segundo Mariana, ela e seus colegas de classe participaram do concurso por incentivo da escola e, para a vencedora, a premiação foi uma motivação a mais.

“Quando vimos o prêmio do desafio do ano passado, todos ficamos eufóricos e dispostos a nos esforçar muito para ganhar. Inclusive, nossas notas nesta disciplina (inglês) aumentaram bastante”, explica.

Para a edição deste ano, a Categoria III terá três premiados: o campeão leva uma bicicleta elétrica, o segundo lugar ganha um notebook e o terceiro terá um celular.

A 19ª edição do Desafio de Redação está em andamento e traz o tema “Carta para o meu eu do futuro: onde me vejo daqui a 10 anos”. Os textos vencedores de algumas categorias serão guardados em uma cápsula do tempo, a ser reaberta em 2035. As inscrições seguem abertas até 30 de setembro pelo site (www.dgabc.com.br/desafioredacao).

