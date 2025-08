Premiada do Desafio de Redação inicia faculdade com bolsa de estudos

Foi ao treinar a prática de redações por conta dos vestibulares que Luiza Lima Inojoza, 18 anos, de Santo André, decidiu participar do Desafio de Redação em 2024. O que ela não esperava era que o texto, segundo ela, produzido sem grandes pretensões, resultaria em uma bolsa de estudos integral e um notebook, prêmios que mudaram sua trajetória. Agora, com a 19ª edição do concurso em andamento, com inscrições abertas até 30 de setembro, mais histórias como a de Luiza poderão ser contadas.

Na época, Luiza estudava na Etec Júlio de Mesquita, em Santo André. Ela foi premiada com o segundo lugar da Categoria IV, destinada aos alunos da 3ª série do Ensino Médio. Hoje, está no segundo semestre do curso de Ciência da Computação na FSA (Fundação Santo André). “É só o começo, mas minha experiência na faculdade está legal, gosto bastante do curso”, afirma.

Luiza conta que sua participação no Desafio foi despretensiosa. “Resolvi participar sem intenção nenhuma, afinal não tinha conhecimento da premiação”, diz. Ela segue focada na formação acadêmica e reconhece a importância do concurso. “A redação abre portas, principalmente profissionais. Com certeza a escrita impactou a minha história”, explica.

Em 2025, o Desafio de Redação chega à sua 19ª edição com o tema Carta para o meu eu do futuro: Onde me vejo daqui a 10 anos. O concurso já reúne mais de 220 escolas inscritas e distribuiu mais de 117 mil folhas oficiais para aplicação da proposta. As melhores produções de algumas categorias serão armazenadas em uma cápsula do tempo, que será lacrada na cerimônia de premiação e reaberta apenas em 2035.

O projeto contempla seis categorias, incluindo estudantes do Ensino Fundamental e Médio, EJA, professores e moradores do Grande ABC. Ao todo, serão entregues 40 prêmios, entre eles videogames, celulares, notebooks, bicicletas elétricas, assistentes virtuais e 15 bolsas de estudos integrais, em parceria com a FSA e a USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

As inscrições devem ser feitas por meio do site dgabc.com.br/desafioredacao. Após o preenchimento do formulário, a escola recebe do Diário as folhas oficiais para aplicação da redação em sala de aula. Os textos devem ser entregues até 15 de outubro. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 26 de novembro.