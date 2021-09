Novo Xiaomi Pad 5 é um tablet elegante com processador poderoso; conheça os detalhes

Da Redação

Do 33Giga



23/09/2021 | 12:18



Sob o slogan “Play hard, work smart”, a Xiaomi lançou seu mais novo tablet: o Xiaomi Pad 5. A novidade tem como principais atributos alto-falante estéreo quádruplo, processador de alto desempenho e bateria generosa de 8720mAh.

A primeira vista, o Xiaomi Pad 5 chama atenção para a sua grande tela de 11 polegadas (2560×1600 de resolução). Mais do que bonito, o display se destaca por sua alta taxa de atualização de WQHD+ com 120Hz e suporte para Dolby Vision. Característica que garante uma dinâmica de visualização bastante realista. Experiência que pode ficar ainda mais agradável e imersiva graças ao seus quatro alto-falantes estéreo Dolby Atmos, para um áudio perfeito.

Preços sugeridos e descontos Versão (memória RAM + armazenamento interno): 6 + 128: $ 299

6 + 256: $ 349 No lançamento do Xiaomi Pad 5, a Xiaomi oferece, ainda, um código especial de $30 off (em 700 peças). Para aproveitar a oferta, basta digitar MISUPER no campo Código Promocional. O link para a compra é: https://s.zbanx.com/r/waeiWxGc12NF Brazil Warehouse: os estoques com esse produto estão no Brasil

Xiaomi Pad 5: dinâmica geral

O sistema do Xiaomi Pad 5 entrega muita performance. O equipamento conta com o Qualcomm Snapdragon 860, um processador de alto desempenho (7nm de tecnologia de processamento) que atinge velocidade de até 2.96Hz. Disponível em duas versões, o modelo conta, ainda, com 6GB+128GB ou 6GB+256GB de memória RAM e armazenamento interno, respectivamente.

Para manter a criatividade e a produtividade sempre em dia, o tablet tem bateria de alta capacidade de 8720mAh – acompanhada de carregador de 22.5W.

Fotografia e design

Ainda em suas especificações gerais, o Xiaomi Pad 5 conta com uma câmera de traseira de 13MP e uma frontal de 8MP. As lentes completam e dão um charme bem legal para o design leve e portátil do dispositivo.

Disponível nas cores Cosmic Gray (cinza) e Peal White (branco), o Xiaomi Pad 5 acompanha também a Xiaomi Smart Pen. Dessa forma, o modelo se posiciona não apenas como uma opção para entretenimento, mas uma estação de trabalho, seja em casa ou no escritório.

Na galeria, abaixo, você conhece mais detalhes da apresentação e do design do Xiaomi Pad 5: