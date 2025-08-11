DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Produção de motos cai em julho por férias programadas em Manaus, mostra Abraciclo

11/08/2025 | 14:14
Compartilhar notícia


A produção de motocicletas teve no mês passado uma queda de 4,7% na comparação com julho de 2024, somando 140,3 mil unidades. Frente a junho, a produção caiu 9%, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 11, pela Abraciclo, a associação das montadoras de motos instaladas no polo industrial de Manaus, onde está a maior produção do veículo de duas rodas.

A queda na produção se deve, conforme a Abraciclo, às férias coletivas que já estavam programadas desde o início do ano.

As vendas de motos continuaram mostrando desempenho positivo, com alta de 23,1% na comparação com julho de 2024 e de 7,7% em relação a junho. Foi o segundo melhor mês de julho na história, somando 193,2 mil motos vendidas no mês passado.

Desde o início do ano, 1,14 milhão de motos já foram produzidas pelas montadoras de Manaus, o que corresponde a um crescimento de 12,4% na comparação com o volume dos sete primeiros meses de 2024. Este é o melhor desempenho para o período nos últimos 14 anos, informa a Abraciclo.

"A indústria segue mantendo um ritmo consistente de produção para atender à demanda do mercado. No entanto, o segundo semestre pode ser bastante desafiador, devido ao cenário macroeconômico", comenta Marcos Bento, presidente da entidade.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.