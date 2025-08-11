DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Colisão

Acidente entre duas carretas interdita Anchieta e gera congestionamento

Batida ocorreu no km 42,5, sentido Litoral; ninguém ficou ferido

Leticia Generali
 Especial para o Diário
11/08/2025 | 13:12
FOTO: Divulgação/ArteSP
FOTO: Divulgação/ArteSP


A colisão entre duas carretas interditou parcialmente a Via Anchieta (SP-150), na altura do km 42,5, sentido Litoral, em São Bernardo, na manhã desta segunda-feira (11).

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), uma carreta Mercedes-Benz, que transportava contêiner, reduziu a velocidade devido à lentidão no trecho. Outra carreta Mercedes-Benz, modelo baú, que vinha logo atrás, não conseguiu frear ou desviar a tempo e bateu na traseira.

O impacto provocou derramamento de óleo e espalhou destroços pela pista. A limpeza foi realizada por equipes da Ecovias, que precisaram interditar totalmente o trecho por cerca de uma hora. A faixa 1 foi liberada por volta de 9h30.

Ninguém ficou ferido, mas o congestionamento se estendeu do km 38 até o ponto da colisão. Após liberação da Polícia Militar Rodoviária, a carreta que transportava contêiner seguiu viagem, enquanto o veículo baú permanece no local aguardando remoção por recursos próprios.

