Motorista embriagado é preso após colisão que matou passageiro em Diadema

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após se envolver em um acidente de trânsito, por volta das 5h da manhã deste domingo (10), na Avenida Piraporinha, em Diadema.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem no endereço indicado, verificaram que um carro havia colidido com a traseira de uma carreta parada no semáforo. Um dos ocupantes do automóvel, de 28 anos, teve a morte confirmada no local.

O motorista, também de 28, foi submetido ao teste de etilômetro, que comprovou a presença de álcool no organismo dele. Ele foi socorrido e permaneceu internado no Hospital Municipal da cidade, sob escolta policial.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), ele foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo e a autoridade policial solicitou exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado no 3º DP de Diadema.