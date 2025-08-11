Como nas novelas, as comparações no futebol também são cruéis e inconsequentes

Uma das coisas mais aborrecidas, em se tratando de Vale Tudo, ainda é ver gente na insistência de querer comparar desempenhos dos artistas da primeira versão com os de agora.

Uma obsessão, por reparar, que alguns têm e se repete em todo santo remake. Nem Freud explica. Foi assim também em Pantanal, Renascer e Elas por Elas, para ficar nas mais recentes.

E igual a muita gente do jornalismo esportivo, que, em algumas ocasiões, principalmente às vésperas de clássicos ou encontros mais importantes, resolve fazer isso com jogadores da mesma posição.

Se obrigar ou ser obrigado, entre duas equipes, a escolher este melhor do que aquele, em uma por uma de todas as posições. Uma crueldade. Nada que vá além de um achismo puro, mas que é desrespeitoso e pode ser danoso, porque mexe com o íntimo, a própria carreira e a particularidade de muitas pessoas.

O ouvinte, telespectador e muito menos profissionais de qualquer área não merecem isso. É uma desconsideração, fora outras coisas.

