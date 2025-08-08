Cinebiografia de Mauricio de Sousa promete emoção e nostalgia; saiba mais

O criador dos personagens mais amados do Brasil vai ganhar as telonas. Com estreia marcada para 23 de outubro, Mauricio de Sousa – O Filme promete emocionar o público ao revelar a jornada do cartunista por trás da Turma da Mônica, desde sua infância no interior de São Paulo até os primeiros passos no mundo editorial. A produção, que acaba de ganhar novo pôster oficial, mistura drama, fantasia e nostalgia com um toque visual inspirado nos quadrinhos.



Uma história real com alma de HQ

Com direção de Pedro Vasconcelos e coprodução da The Walt Disney Company Brasil, o longa aposta numa estética diferenciada: todas as cenas foram gravadas com câmeras estáticas, como se o público estivesse dentro de uma história em quadrinhos. A ideia é reforçar a conexão com o universo visual que Mauricio de Sousa criou, respeitando a essência das tirinhas que marcaram gerações.



Além da escolha artística, o roteiro – assinado por Vasconcelos e Paulo Cursino – resgata momentos importantes da vida do autor: sua relação com a família, os desafios da juventude, os fracassos e tentativas até conseguir emplacar seus primeiros personagens no mercado editorial.



Mauro Sousa interpreta o pai no cinema

Quem assume o papel de Mauricio na fase adulta é ninguém menos que seu próprio filho, Mauro Sousa. Ator de teatro e musicais, Mauro estreia nos cinemas dando vida ao pai em uma atuação que vai além da semelhança física. Segundo o diretor, a escolha teve como objetivo criar uma representação mais íntima e autêntica do cartunista – um presente em forma de homenagem.



Na infância, o personagem é vivido pelo ator mirim Diego Laumar. O elenco ainda conta com Thati Lopes (Marilene, primeira esposa de Mauricio), Elizabeth Savalla (Vó Dita), Emílio Orciollo Netto e Natália Lage (Tonico e Nila, pais do desenhista), além de participações de Othon Bastos, Clara Galinari e Fernando Eiras.



Filmagens em cinco cidades

A equipe percorreu cinco cidades brasileiras para dar vida aos cenários da infância e juventude de Mauricio. Carrancas e Passa Quatro, em Minas Gerais, serviram de base para as primeiras locações. Já a cidade da Lapa, no Paraná, foi escolhida para representar Mogi das Cruzes, onde Mauricio cresceu, por seu centro histórico bem preservado. Parte das cenas também foi rodada em São Paulo e no Rio de Janeiro.



Os cenários recriam desde a modesta casa da família até redações de jornais e os primeiros estúdios da então chamada Bidulândia, que mais tarde se transformaria na MSP Estúdios.



Disney no circuito

A produção é assinada pela Focus Films e Boa Ideia Entretenimento, com distribuição da Disney Brasil e colaboração direta da MSP Estúdios. A direção de fotografia é de Luciano Xavier, A.B.C., com direção de arte de Rita Vinagre e figurinos assinados por Claudia Kopke e Nathalia Campos.



O time responsável por dar vida ao projeto é experiente em produções de grande apelo popular. Pedro Vasconcelos, que dirige o filme, já esteve à frente de sucessos como Fala Sério, Mãe! e novelas como Espelho da Vida.



Pôster

Na contagem regressiva para a estreia, o longa ganhou um novo pôster oficial que resgata uma das imagens mais emblemáticas da carreira de Mauricio: ele rodeado por seus personagens mais famosos. Na nova versão, Mauro Sousa aparece no centro da imagem ao lado de Mônica, Cebolinha, Sansão, Bidu e Horácio – todos em versões realistas, reforçando a ideia de que o criador e suas criações são inseparáveis.



O que esperar do filme?

Mauricio de Sousa – O Filme não é apenas uma biografia. É um retrato afetivo da construção de um sonho que parecia impossível. Em tempos em que o mercado editorial era limitado e as oportunidades escassas, Mauricio acreditou que podia viver de desenhar. E conseguiu.



O filme explora não apenas os momentos de conquista, mas os fracassos, os riscos e as dúvidas que também fizeram parte da trajetória. Há espaço para humor, emoção e fantasia – em doses equilibradas para envolver o público de todas as idades. É, como define a própria produção, uma história para ser assistida em família.



Ficha técnica completa

- Título: Mauricio de Sousa – O Filme



- Direção: Pedro Vasconcelos



- Co-direção: Rafael Salgado



- Produção: Tuinho Schwartz



- Roteiro: Pedro Vasconcelos e Paulo Cursino



- Direção de Fotografia: Luciano Xavier, A.B.C.



- Direção de Arte: Rita Vinagre



- Figurino: Claudia Kopke e Nathalia Campos



- Caracterização: Fabíola Gomes



- Edição: Lucas Vasconcelos, John Garita e Pedro Gabriel Miziara



- Música: Eduardo Resende



Elenco principal:



- Mauro Sousa – Mauricio de Sousa (fase adulta)



- Diego Laumar – Mauricio (criança)



- Thati Lopes – Marilene



- Emílio Orciollo Netto – Tonico



- Natália Lage – Nila



- Elizabeth Savalla – Vó Dita



- Othon Bastos, Clara Galinari, Fernando Eiras – participações especiais