DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Jornada do cartunista

Cinebiografia de Mauricio de Sousa promete emoção e nostalgia; saiba mais

Filme estrelado por Mauro Sousa retrata a juventude do criador da Turma da Mônica e revela bastidores da trajetória do cartunista mais amado do Brasil

Natasha Werneck
08/08/2025 | 09:08
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O criador dos personagens mais amados do Brasil vai ganhar as telonas. Com estreia marcada para 23 de outubro, Mauricio de Sousa – O Filme promete emocionar o público ao revelar a jornada do cartunista por trás da Turma da Mônica, desde sua infância no interior de São Paulo até os primeiros passos no mundo editorial. A produção, que acaba de ganhar novo pôster oficial, mistura drama, fantasia e nostalgia com um toque visual inspirado nos quadrinhos.

Uma história real com alma de HQ

Com direção de Pedro Vasconcelos e coprodução da The Walt Disney Company Brasil, o longa aposta numa estética diferenciada: todas as cenas foram gravadas com câmeras estáticas, como se o público estivesse dentro de uma história em quadrinhos. A ideia é reforçar a conexão com o universo visual que Mauricio de Sousa criou, respeitando a essência das tirinhas que marcaram gerações.

Além da escolha artística, o roteiro – assinado por Vasconcelos e Paulo Cursino – resgata momentos importantes da vida do autor: sua relação com a família, os desafios da juventude, os fracassos e tentativas até conseguir emplacar seus primeiros personagens no mercado editorial.

Mauro Sousa interpreta o pai no cinema

Quem assume o papel de Mauricio na fase adulta é ninguém menos que seu próprio filho, Mauro Sousa. Ator de teatro e musicais, Mauro estreia nos cinemas dando vida ao pai em uma atuação que vai além da semelhança física. Segundo o diretor, a escolha teve como objetivo criar uma representação mais íntima e autêntica do cartunista – um presente em forma de homenagem.

Na infância, o personagem é vivido pelo ator mirim Diego Laumar. O elenco ainda conta com Thati Lopes (Marilene, primeira esposa de Mauricio), Elizabeth Savalla (Vó Dita), Emílio Orciollo Netto e Natália Lage (Tonico e Nila, pais do desenhista), além de participações de Othon Bastos, Clara Galinari e Fernando Eiras.

Filmagens em cinco cidades

A equipe percorreu cinco cidades brasileiras para dar vida aos cenários da infância e juventude de Mauricio. Carrancas e Passa Quatro, em Minas Gerais, serviram de base para as primeiras locações. Já a cidade da Lapa, no Paraná, foi escolhida para representar Mogi das Cruzes, onde Mauricio cresceu, por seu centro histórico bem preservado. Parte das cenas também foi rodada em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Os cenários recriam desde a modesta casa da família até redações de jornais e os primeiros estúdios da então chamada Bidulândia, que mais tarde se transformaria na MSP Estúdios.

Disney no circuito

A produção é assinada pela Focus Films e Boa Ideia Entretenimento, com distribuição da Disney Brasil e colaboração direta da MSP Estúdios. A direção de fotografia é de Luciano Xavier, A.B.C., com direção de arte de Rita Vinagre e figurinos assinados por Claudia Kopke e Nathalia Campos.

O time responsável por dar vida ao projeto é experiente em produções de grande apelo popular. Pedro Vasconcelos, que dirige o filme, já esteve à frente de sucessos como Fala Sério, Mãe! e novelas como Espelho da Vida.

Pôster

Na contagem regressiva para a estreia, o longa ganhou um novo pôster oficial que resgata uma das imagens mais emblemáticas da carreira de Mauricio: ele rodeado por seus personagens mais famosos. Na nova versão, Mauro Sousa aparece no centro da imagem ao lado de Mônica, Cebolinha, Sansão, Bidu e Horácio – todos em versões realistas, reforçando a ideia de que o criador e suas criações são inseparáveis.

O que esperar do filme?

Mauricio de Sousa – O Filme não é apenas uma biografia. É um retrato afetivo da construção de um sonho que parecia impossível. Em tempos em que o mercado editorial era limitado e as oportunidades escassas, Mauricio acreditou que podia viver de desenhar. E conseguiu.

O filme explora não apenas os momentos de conquista, mas os fracassos, os riscos e as dúvidas que também fizeram parte da trajetória. Há espaço para humor, emoção e fantasia – em doses equilibradas para envolver o público de todas as idades. É, como define a própria produção, uma história para ser assistida em família.

Ficha técnica completa

- Título: Mauricio de Sousa – O Filme

- Direção: Pedro Vasconcelos

- Co-direção: Rafael Salgado

- Produção: Tuinho Schwartz

- Roteiro: Pedro Vasconcelos e Paulo Cursino

- Direção de Fotografia: Luciano Xavier, A.B.C.

- Direção de Arte: Rita Vinagre

- Figurino: Claudia Kopke e Nathalia Campos

- Caracterização: Fabíola Gomes

- Edição: Lucas Vasconcelos, John Garita e Pedro Gabriel Miziara

- Música: Eduardo Resende

Elenco principal:

- Mauro Sousa – Mauricio de Sousa (fase adulta)

- Diego Laumar – Mauricio (criança)

- Thati Lopes – Marilene

- Emílio Orciollo Netto – Tonico

- Natália Lage – Nila

- Elizabeth Savalla – Vó Dita

- Othon Bastos, Clara Galinari, Fernando Eiras – participações especiais


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.