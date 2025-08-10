Reciclagem de bitucas gera renda e protege a natureza

O programa de reciclagem de bitucas de cigarro implantado pela Prometeon em junho de 2024 coletou, em um ano, 338.675 unidades nas fábricas de Santo André e de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Este número representa 135,47 kg de lixo tóxico que não foi descartado indevidamente. O material é descontaminado e se transforma em papel e biofertilizantes.

Somente no mês de junho de 2025, a fabricante de pneus alcançou a marca de 24.250 bitucas. Esse número significa que 12.125 litros de água não foram contaminados pelo descarte incorreto de resíduos de cigarro.

O projeto é feito em parceria com a empresa Poiato Recicla, usina recicladora de cigarros com sede em Votorantim, no Interior de São Paulo. As bitucas recolhidas são transformadas em novos produtos, incentivando a economia circular. Após recolhidas, elas passam por uma triagem para remoção de impurezas. Na sequência, são submetidas a um processo de lavagem e descontaminação, que visa retirar todas toxinas e deixar o material pronto para reciclagem.

Após a limpeza, este material é triturado e processado para a separação de componentes: acetato de celulose (filtro), papel e resíduo de tabaco. Cada componente tem um destino específico de reciclagem. Por exemplo, o acetato de celulose é transformado em papel reciclado e os resíduos de tabaco são compostados ou utilizados na produção de biofertilizantes.

Apontadas como uma das formas mais comuns de lixo do mundo, as bitucas de cigarro contém cerca de 4.000 substâncias tóxicas. Caso sejam descartadas incorretamente, podem contaminar solo e água, afetando ecossistemas e a vida marinha.

“Esta é uma forma de demonstrar que, com um pouco de planejamento e vontade, é possível eliminar muito do lixo que se produz. Aproveitamos para criar um espaço com informação na área das lixeiras dos fumantes, como parte de campanha interna de combate ao vício”, afirma Fabiana Santana, diretora de Recursos Humanos da Prometeon para as Américas.

“O melhor é que este papel não pode voltar a contaminar. Ele fica limpo e não tem cheiro, por isso é circular. E também é circular porque a bituca é um tipo de lixo que demora muito tempo para ser absorvido pela natureza, e contamina a água e o solo”, complementa a executiva.

A Poiato Recicla, responsável pela reciclagem das bitucas, é a única empresa credenciada a utilizar a tecnologia pioneira desenvolvida por professores, pesquisadores e alunos da Universidade de Brasília. O método tem como ponto de destaque oferecer soluções inovadoras e eficazes para os impactos causados pelo descarte inadequado de resíduos altamente poluentes