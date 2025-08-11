DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Reencontro

Demi Lovato e Joe Jonas revivem sucessos de Camp Rock em show

Artistas se reuniram no palco após 15 anos e encantaram fãs com clássicos

Leticia Generali
 Especial para o Diário
11/08/2025 | 11:14
FOTO: Reprodução/Instagram
FOTO: Reprodução/Instagram


 Demi Lovato pegou seus fãs de surpresa neste último domingo (10, ao subir ao palco e protagonizar um momento especial ao lado de Joe Jonas durante um show dos Jonas Brother, na estreia da turnê Jonas 20 Greetings From Your Hometown, realizada no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. Os artistas relembraram sucessos como This is Me e Wouldn’t Change a Thing, que fazem parte do filme Camp Rock, protagonizado por Demi e Joe.

A apresentação foi um prato cheio para os fãs mais nostálgicos, que voltaram no tempo para reviver a era de ouro do Disney Channel. Ao lado de Nick e Kevin Jonas, Demi e Joe trocaram olhares e sorrisos amigáveis que remeteram à química que conquistou uma geração.

Demi Lovato e Jonas Brothers marcaram uma década inteira com produções como Camp Rock (2006) e sua sequência (2010), além da série Jonas. Na época, a relação entre a artista e Joe ultrapassou as telas: os dois chegaram a namorar em 2010, poucos meses após as gravações de Camp Rock 2, embora o romance tenha durado pouco.

No documentário Simply Complicated, Demi revelou que se apaixonou por Joe durante as filmagens do primeiro filme, especialmente na cena em que Shane Gray canta Gotta Find You para Mitchie Torres. Já Joe, em entrevistas passadas, contou que optou por encerrar o namoro para preservar o vínculo de amizade. 

O reencontro no MetLife Stadium foi celebrado nas redes sociais, com vídeos e fotos circulando rapidamente entre os fãs. 

