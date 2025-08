'Fast' é puro desejo e entrega: o pop de Demi está vivo

Três anos depois de ter feito um "funeral para sua música pop" para entrar na era rock, a cantora Demi Lovato assumiu novamente a skin de diva pop e lançou, na madrugada desta sexta-feira (1°) o aguardado lead single FAST em todas as plataformas digitais. A música com uma pegada "eletropop" veio acompanhada também de um videoclipe em que a artista atravessa todo seu passado em meio a um cenário caótico. Nas redes sociais, fãs reagiram ao retorno da ídola após o hiato.



A canção FAST, que possui 3:01 de duração, traz a mesma atmosfera de músicas para o verão, como Lovato trouxe em Cool For the Summer (2015), Sorry Not Sorry (2017). Como os próprios lovatics (como são denominados os fãs da cantora) gostam de dizer, Demi veio mais uma vez para "salvar o verão".



Na letra, a artista aposta em sensualidade e intensidade como cartão de visitas para o próximo álbum. A faixa traz a urgência do desejo e a intensidade das emoções e Demi canta sobre a pressa em viver uma conexão arrebatadora, tanto física como emocional. "I wanna go fast, I wanna go hard / I wanna go anywhere, anywhere you are (Eu quero ir rápido, eu quero ir forte / Eu quero ir a qualquer lugar, onde quer que você esteja)".



Enquanto o vodeoclipe, como o próprio comunicado da equipe da artista informou, "mostra uma Demi totalmente renovada, livre das cicatrizes do passado e imperturbável diante do caos". Ela chega a passar também por imagens dos memes que protagonizou nas redes sociais, como o PootLovato, e até mesmo quando ela cantou Skyscraper para alienígenas.



"O vídeo define o tom de sua nova era, emergindo com uma folha em branco, clareza nítida e controle total. Seu último olhar para o espectador é o único reconhecimento do mundo exterior e vem inteiramente em seus termos – a era começou", conclui o comunicado.



Reações



No X (antigo Twitter), a comunidade lovatic não economizou entusiasmo. “Acabei de ouvir ‘Fast’ e posso dizer com toda certeza do mundo que a Demi serviu um dos melhores lançamentos do ano. Está simplesmente perfeitooo, a transição para o refrão… o final… sério! Ela pegou a coroa de princesa do pop!”, afirmou uma fã. Outro completou: “O final de ‘Fast’, parabéns Demi Lovato, você conseguiu.”



O videoclipe da faixa também virou assunto nas redes, especialmente por mostrar a cantora caminhando por diferentes cenários em ritmo constante. O tom debochado marcou alguns comentários: “Demi acabou de passar aqui em Salvador, Bahia, mds como essa menina anda viu”, brincou um internauta. Outro seguiu a mesma linha: “O clipe de ‘Fast’ assim, a mona andando pra não chegar em lugar nenhum.”



As reações combinaram humor, exaltação e emoção. Um dos posts narrou um momento fictício e cômico em transporte público: “Entrei no ônibus indo do trabalho e gritei ‘Demi Lovato rainha do dance pop’. O motorista gritou ‘OLLLLLLLD MORE’. Respondi com ‘Fast SOTY’ e ele começou o coro ‘I wanna go fast’, os três idosos no preferencial se levantaram e continuaram ‘I wanna go hard’.”



Além da celebração pelo retorno, muitos fãs destacaram a qualidade da música: “Sinto que o pop está vivo novamente. Demi Lovato, você entregou uma das melhores músicas do ano… ‘Fast’ está uma delicinha de ouvir.” Outro resumiu: “Foda-se o flop, ela entrega muita qualidade como sempre.”