Faculdade Municipal São Bernardo divulga lista final de aprovados

A Prefeitura de São Bernardo, em parceria com a Universidade São Judas Tadeu, divulgou neste domingo (10) o resultado final dos candidatos aprovados Processo Seletivo 2025/02 do Programa Faculdade Municipal.

Os 200 candidatos aprovados deverão comparecer para matrícula nesta segunda (11) e terça-feira (12), das 13h às 20h na unidade São Judas, localizada na Avenida Pereira Barreto, 1479, no Baeta Neves.

A lista final está na edição extra do Diário Oficial e pode ser acessada pelo endereço eletrônico:

https://www.saobernardo.sp.gov.br/pt/web/sbc/imprensa-oficial#

“Um dia que entrará na história de São Bernardo. Um sonho que se tornou realidade para esses primeiros 200 alunos que a partir de amanhã, segunda-feira, consolidam suas matrículas na sede da São Judas. Nossa gestão está garantindo a eles não só o direito a educação, mas a oportunidade de cada um desses alunos mudarem o curso de suas vidas”, ressaltou o professor Júlio Cesar da Costa, Secretário de Educação do município.

LEIA MAIS:

Faculdade Municipal de São Bernardo é inaugurada no Centro

O Programa Faculdade Municipal de São Bernardo é destinado para pessoas de baixa renda que não tenham concluído curso de nível superior. Em parceria com a Universidade São Judas Tadeu, a iniciativa oferece 50 vagas para cada um dos seguintes cursos: Gestão Ambiental, Gestão Pública, Gestão Financeira e Marketing Digital.

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

Os aprovados devem comparecer a unidade escolar portando os seguintes documentos: RG (original e cópia simples); histórico de conclusão do Ensino Médio (original e cópia simples); CPF (original e cópia simples); Título de Eleitor (original e cópia simples); certidão de nascimento (original e cópia simples) e comprovante de residência (original e cópia simples).

AULA MAGNA

A primeira aula da Faculdade Municipal será realizada no dia 14 de agosto de 2025 às 19h auditório do Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação), localizado na Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 201 - Planalto. A presença dos alunos é obrigatória. As aulas na modalidade semipresencial começam a partir do dia 15 na sede da faculdade, inaugurada no dia 1º de agosto na Rua Marechal Deodoro, 1.058, no Centro. A projeção é que o programa municipal possa contemplar, a partir do próximo ano, 400 estudantes. Já no terceiro ano de funcionamento a expectativa é matricular 1.000 alunos.

Matrículas Faculdade Municipal de São Bernardo

Dias: 11 e 12 de agosto (segunda e terça-feira)

Horário: das 13h às 20h

Local: Campus São Bernardo (Universidade São Judas Tadeu)

Avenida Pereira Barreto, 1479, Bairro Baeta Neves.