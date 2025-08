Faculdade Municipal de São Bernardo é inaugurada no Centro

A Prefeitura de São Bernardo inaugurou nesta sexta-feira (1º) a sede da Faculdade Municipal, instalada na Rua Marechal Deodoro, 1.058, no Centro. As aulas começam em 14 de agosto para 200 estudantes selecionados por processo seletivo. A expectativa do governo é que o programa atenda 400 alunos a partir do próximo ano.





Neste início, serão oferecidos quatro cursos gratuitos: Gestão Ambiental, Gestão Pública e Marketing Digital (bacharelados) e Gestão Financeira (graduação tecnológica). Mais de 2.800 candidatos participaram da prova para disputar as primeiras vagas.





Durante a cerimônia, o prefeito Marcelo Lima (Podemos) afirmou que a criação da faculdade faz parte das metas de seu plano de governo e destacou a prioridade em ampliar o acesso ao ensino superior para jovens em situação de vulnerabilidade. “Em São Bernardo é página virada. Aqueles que não tiverem condição de cursar o ensino superior e tiverem o desejo de estudar, vão estudar aqui”, declarou.

O secretário de Educação, Júlio César da Costa, também participou da solenidade e destacou a iniciativa. “Esse prédio vai ser um símbolo de transformação dessa cidade, no centro da cidade representando o saber que transforma a vida”, disse.





O chefe do Executivo também agradeceu o apoio da Câmara Municipal, responsável por aprovar a lei que instituiu a faculdade, e ressaltou que as aulas serão ministradas por meio de uma parceria pedagógica com a Universidade São Judas, sem custos para o município. "Isso demonstra que a partir de agora, qualquer prefeito que vir depois de mim, ele não vai poder acabar com o que nós construímos, porque se tornou lei. A Câmara aprovou", pontuou.