DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Timão

Vitinho é oficializado no Corinthians e assina até dezembro de 2026

Jogador já estava no País desde semana passada, passou por exame médicos, conheceu o Parque São Jorge, sede corintiana, e assinou o contrato

11/08/2025 | 11:22
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O atacante Vitinho é o primeiro dos reforços tão clamados pelo técnico Dorival Júnior. O Corithians oficializou neste segunda-feira a contratação do jogador, que assinou contrato até o fim de 2026 e já deve substituir o lesionado Memphis Depay na abertura do segundo turno do Brasileirão.

"O Sport Club Corinthians Paulista acertou a contratação do atacante Vitinho. O atleta, que estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, chega ao Timão sem custos, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026", oficializou o clube.

Vitinho já estava no País desde semana passada, passou por exame médicos, conheceu o Parque São Jorge, sede corintiana, e assinou o contrato ao lado do presidente Osmar Stabile e o executivo de futebol Fabinho Soldado. O clube aguardou a confirmação do impeachment de Augusto Melo para oficiazizar a chegada.

Revelado pelo Botafogo, o atacante também defendeu as cores de Internacional e Flamengo Brasil, após boa passagem pelo CSKA Moscou, da Rússia. Ele ainda jogou pelos árabes Al-Shabab e Al-Ettifaq e tem diversas conquistas no currículo.

LEIA TAMBÉM:

Corinthians visita Juventude e para manter distância do Z-4

Aos 31 anos, Vitinho chega empolgado na nova casa. "Estou muito feliz e muito grato a Deus e ao Corinthians pela oportunidade. É uma honra estar aqui vestindo o manto do Corinthians", disse. "A expectativa é imensa. Quero estar em campo o mais rápido possível. Estar com a Fiel, estar com os meus companheiros e atingir os objetivos que o clube tem."

Sempre pedindo por um atleta de beirada de campo - cobrava quatro reforços da diretoria - Dorival Júnior deve usar Vitinho o mais breve possível. Caso seja liberado no BID esta semana, o atacante já ficará à disposição para o compromisso com o Bahia, sábado, na Neo Química Arena, pela abertura do segundo turno do Brasileirão - o time joga esta noite na casa do Juventude.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.