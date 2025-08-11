Vitinho é oficializado no Corinthians e assina até dezembro de 2026

O atacante Vitinho é o primeiro dos reforços tão clamados pelo técnico Dorival Júnior. O Corithians oficializou neste segunda-feira a contratação do jogador, que assinou contrato até o fim de 2026 e já deve substituir o lesionado Memphis Depay na abertura do segundo turno do Brasileirão.

"O Sport Club Corinthians Paulista acertou a contratação do atacante Vitinho. O atleta, que estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, chega ao Timão sem custos, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026", oficializou o clube.

Vitinho já estava no País desde semana passada, passou por exame médicos, conheceu o Parque São Jorge, sede corintiana, e assinou o contrato ao lado do presidente Osmar Stabile e o executivo de futebol Fabinho Soldado. O clube aguardou a confirmação do impeachment de Augusto Melo para oficiazizar a chegada.

Revelado pelo Botafogo, o atacante também defendeu as cores de Internacional e Flamengo Brasil, após boa passagem pelo CSKA Moscou, da Rússia. Ele ainda jogou pelos árabes Al-Shabab e Al-Ettifaq e tem diversas conquistas no currículo.

Aos 31 anos, Vitinho chega empolgado na nova casa. "Estou muito feliz e muito grato a Deus e ao Corinthians pela oportunidade. É uma honra estar aqui vestindo o manto do Corinthians", disse. "A expectativa é imensa. Quero estar em campo o mais rápido possível. Estar com a Fiel, estar com os meus companheiros e atingir os objetivos que o clube tem."

Sempre pedindo por um atleta de beirada de campo - cobrava quatro reforços da diretoria - Dorival Júnior deve usar Vitinho o mais breve possível. Caso seja liberado no BID esta semana, o atacante já ficará à disposição para o compromisso com o Bahia, sábado, na Neo Química Arena, pela abertura do segundo turno do Brasileirão - o time joga esta noite na casa do Juventude.