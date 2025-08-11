Corinthians visita Juventude e para manter distância do Z-4

O Corinthians tenta levar o embalo da classificação às quartas de final da Copa do Brasil também para o Brasileirão, e visita nesta segunda-feira (11) o Juventude, no Estádio AlfredoJaconi, às 20h.

Apesar dos bons resultados no torneio eliminatório, o Timão soma quatro rodadas sem vencer na Série A – são três empates e uma derrota. Com 22 pontos, o Alvinegro está no meio da tabela, mas precisa dos três pontos para não ser ameaçado pelo Z-4.

Pelo lado do Juventude, a situação é mais delicada. Com 11 pontos, o time gaúcho é o penúltimo colocado, e não sai da zona de risco nem mesmo com uma vitória.

Memphis Depay e Carrillo desfalcam o time treinado por Dorival Júnior, enquanto Romero e Breno Bidon devem ser os novos escolhidos para as posições.

