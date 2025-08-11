Vazamento de acerto pode atrapalhar negócio entre Palmeiras e Carlos Miguel

A contratação do goleiro Carlos Miguel pelo Palmeiras pode demorar mais do que a torcida alviverde esperava. O vazamento das negociações alterou o rumo das últimas conversas entre as partes. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Emilio Botta, do GE.

A principal divergência entre o Verdão e o jogador, atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, está nos termos pessoais, que sofreram alterações no domingo (10), após a circulação de rumores sobre um acerto. A exposição gerou desconforto nos dois lados.

Neste momento, ainda há diferença entre o valor total oferecido pelo contrato do Palmeiras e o que é solicitado pelo estafe do goleiro. Apesar do contratempo, os envolvidos avaliam que as discordâncias, principalmente as financeiras, são simples de resolver. No entanto, os vazamentos aumentaram a incerteza sobre o prazo para a conclusão do negócio.

Novas reuniões entre a diretoria palmeirense e os representantes do atleta devem ocorrer no início desta semana, com o objetivo de acertar os detalhes para um vínculo de cinco temporadas.

O Alviverde deve investir cerca de 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões) fixos, além de bônus por metas, como número de jogos como titular, convocações para a Seleção Brasileira e possível participação na Copa do Mundo de 2026.

O acordo entre Nottingham Forest e Palmeiras já está definido, já que o clube inglês aceitou liberar o jogador, que não faz parte dos planos do técnico Nuno Espírito Santo após a chegada do brasileiro Edu Gaspar como executivo.

Com contrato no Forest até junho de 2028, Carlos Miguel já cogitava uma mudança, incluindo o retorno ao futebol brasileiro. Além do Palmeiras, ele recebeu sondagens de outros dois clubes do País e de equipes europeias. Na Inglaterra, atuou apenas em três partidas.

