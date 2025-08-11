DGABC
Haddad diz que Estados Unidos cancelaram reunião sobre tarifas e acusa interferência de 'antidiplomacia'

O ministro da Fazenda disse ter recebido o e-mail informando do cancelamento da reunião com Bessent um ou dois dias depois que ele informou à imprensa sobre a reunião

FOTO: Antonio Cruz/Agência Brasil
FOTO: Antonio Cruz/Agência Brasil


O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse que a reunião com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, que ocorreria na próxima quarta-feira (13), foi desmarcada, sem que nova data tenha sido indicada. A agenda, informada por Haddad na semana passada, ocorreria por videoconferência e seria destinada a discutir a aplicação da tarifa de 50% sobre parte das exportações do Brasil para os Estados Unidos. O titular da Fazenda disse ter recebido o e-mail informando do cancelamento da reunião com Bessent um ou dois dias depois que ele informou à imprensa sobre a reunião.

"Agiram, junto a alguns assessores do presidente Trump e a reunião com ele, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada e não foi remarcada até agora", informou o ministro em entrevista à GloboNews.

Ele ainda citou uma entrevista do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), dizendo que "não há como não relacionar uma coisa com a outra".

"Argumentaram falta de agenda, uma situação bem inusitada", prosseguiu Haddad, que disse ainda que a situação do Brasil é "completamente diferente" da de outros países, porque há no País uma força política que faz "uma espécie de antidiplomacia".

