Juventude x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Após eliminar o rival Palmeiras na Copa do Brasil, o Corinthians volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, e encara o Juventude nesta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é válida pela 19ª rodada do torneio e terá transmissão ao vivo de SporTV e Premiere.

O time gaúcho terá a reestreia do comandante Thiago Carpini no comando técnico. O técnico chega com o objetivo de evitar o rebaixamento do clube para a Série B. O Juventude chega em má fase, com quatro derrotas consecutivas, a última para o Santos, no MorumBis, por 3 a 1, e soma somente 11 pontos, na penúltima posição. Por outro lado, coloca no Alfredo Jaconi a esperança de retomada, já que todos os pontos da equipe foram obtidos como mandante.

Já pelo lado do Timão, a equipe está em alta após passar pelo rival Palmeiras na Copa do Brasil, com vitórias nos jogos de ida e volta. Porém, no Brasileirão, o time venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas e está na segunda metade da tabela, na 13ª posição, com 22 pontos.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com dois titulares: Memphis Depay e André Carrillo. A tendência é que Talles Magno e Breno Bidon ocupem as vagas deixadas no time.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: segunda-feira, 11 de agosto, às 20h (de Brasília).

- Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

- Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (assinatura).

Prováveis escalações:

Juventude: Ruan Carneiro; Reginaldo, Cipriano, Abner e Marcelo Hermes; Caíque (Hudson), Jadson e Mandaca; Gabriel Veron (Batalla), Taliari e Gilberto.

Técnico: Thiago Carpini.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior.

