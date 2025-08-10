Prefeitura agenda para dia 20 entrega de Viaduto Estaiado

Com quase 100% de execução, a construção do Viaduto Estaiado Robert Kennedy, em São Bernardo, a principal obra na área de mobilidade, já tem data para ser inaugurada. O elevado próximo à divisa com Diadema, será entregue no dia 20, data do aniversário de 472 anos da cidade.

O cronograma, com outras inaugurações, foi definido pela equipe de governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos) em reunião no sábado (9). “Nosso objetivo é seguir avançando com trabalho conjunto e planejamento”, disse ao Diário, o chefe do Executivo são-bernardense.

O viaduto tem investimento de R$ 200 milhões, viabilizado por meio de parceria entre a administração municipal e o governo estadual.

O eixo viário foi planejado para viabilizar a fluidez no trânsito entre bairros como Planalto, Jordanópolis, Paulicéia e Taboão.

A Praça da Cidadania também deve ser entregue no dia 20. Com trabalhos iniciados em fevereiro de 2023 e investimentos de R$ 24 milhões, o equipamento em São Bernardo será a segunda das três unidades previstas para o Grande ABC, com Mauá tendo a estrutura já em uso, enquanto a de Diadema segue em obras. Situada no bairro Planalto, a unidade será estabelecida em um terreno de 40.211 metros quadrados, e vai contar com campos de futebol, quadras society e poliesportiva, pista de skate, entre outras modalidades.

Marcelo Lima aproveitou a agenda do fim de semana para fazer balanço sobre o Programa Tudo em Dia. Desde seu lançamento, em 4 de fevereiro deste ano a ação, já garantiu a entrada de mais de R$ 55 milhões em arrecadação, e a negociação de mais de R$ 130 milhões.