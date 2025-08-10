DGABC
Política Titulo Em São Bernardo

Prefeitura agenda para dia 20 entrega de Viaduto Estaiado

Principal obra de mobilidade será inaugurada no aniversário da cidade por Marcelo Lima

Wilson Guardia
10/08/2025 | 22:45
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC


Com quase 100% de execução, a construção do Viaduto Estaiado Robert Kennedy, em São Bernardo, a principal obra na área de mobilidade, já tem data para ser inaugurada. O elevado próximo à divisa com Diadema, será entregue no dia 20, data do aniversário de 472 anos da cidade.

O cronograma, com outras inaugurações, foi definido pela equipe de governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos) em reunião no sábado (9). “Nosso objetivo é seguir avançando com trabalho conjunto e planejamento”, disse ao Diário, o chefe do Executivo são-bernardense.

O viaduto tem investimento de R$ 200 milhões, viabilizado por meio de parceria entre a administração municipal e o governo estadual.

LEIA MAIS:

Novo Viaduto Estaiado no Paço de São Bernardo é planejado

O eixo viário foi planejado para viabilizar a fluidez no trânsito entre bairros como Planalto, Jordanópolis, Paulicéia e Taboão.

A Praça da Cidadania também deve ser entregue no dia 20. Com trabalhos iniciados em fevereiro de 2023 e investimentos de R$ 24 milhões, o equipamento em São Bernardo será a segunda das três unidades previstas para o Grande ABC, com Mauá tendo a estrutura já em uso, enquanto a de Diadema segue em obras. Situada no bairro Planalto, a unidade será estabelecida em um terreno de 40.211 metros quadrados, e vai contar com campos de futebol, quadras society e poliesportiva, pista de skate, entre outras modalidades.

Marcelo Lima aproveitou a agenda do fim de semana para fazer balanço sobre o Programa Tudo em Dia. Desde seu lançamento, em 4 de fevereiro deste ano a ação, já garantiu a entrada de mais de R$ 55 milhões em arrecadação, e a negociação de mais de R$ 130 milhões.


Comentários

