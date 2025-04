Novo Viaduto Estaiado no Paço de São Bernardo é planejado

A Prefeitura de São Bernardo confirmou a construção de um Viaduto Estaiado, em integração com a Avenida Lucas Nogueira Garcez e a Avenida Pereira Barreto. Segundo a gestão, o objetivo é desafogar o tráfego de veículos no entorno do Paço. O projeto de mobilidade urbana deve requerir o investimento de R$ 200 milhões, por meio de um financiamento do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

Ainda segundo as informações do Paço, as obras têm previsão de término em até 36 meses após o início dos trabalhos. A licitação para o viaduto deve ser aberta nos próximos meses. “O projeto criará uma ligação mais fluida entre duas avenidas estratégicas. Estamos investindo fortemente na modernização da nossa infraestrutura viária, garantindo deslocamentos mais rápidos, seguros e eficientes para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres”, ressaltou o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

INTERVENÇÕES

A medida faz parte de conjunto de ações para a região central de São Bernardo, de acordo com os comunicados. "Enquanto o novo projeto avança para o processo licitatório, outra obra de grande porte já está em ritmo acelerado: a construção do Viaduto Estaiado Robert Kennedy, que terá 400 metros de extensão e será o primeiro nesses moldes na cidade. A entrega do novo viário está prevista para o segundo semestre deste ano", destaca em exemplo a nota do Paço.

A estrutura conectará a Avenida Robert Kennedy ao futuro Corredor Marginal Ribeirão dos Couros, no bairro Jordanópolis. A ligação promete facilitar o deslocamento entre os bairros Paulicéia e Taboão e aliviar o tráfego na Avenida Piraporinha, especialmente no trecho que se cruza com a Robert Kennedy. Com a conclusão, estima-se que cerca de 20 mil viagens diárias sejam beneficiadas.