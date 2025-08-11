Grande ABC tem segunda-feira (11) fria e sem chance de chuva

A segunda-feira (11) será de céu encoberto no Grande ABC, sem previsão de chuva, segundo estimativa do Climatempo. Em Santo André, a mínima será de 8°C e a máxima de 16°C. O dia terá muitas nuvens, com aberturas de Sol ocasionais. A previsão para Diadema é semelhante, com mínima de 9°C e máxima de 16°C.

São Bernardo e Mauá terão temperaturas um pouco mais altas que no domingo (10), ainda com clima frio. O Sol deve aparecer entre as nuvens durante a tarde. Em São Bernardo, a mínima será de 9°C e a máxima de 16°C; em Mauá, mínima de 8°C e máxima de 16°C.

Em São Caetano, a mínima prevista é de 8°C e a máxima de 17°C. A tarde será nublada, mas sem possibilidade de chuva. Já Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra terão céu encoberto, umidade elevada e temperaturas variando entre 8°C e 16°C, também sem previsão de precipitação.