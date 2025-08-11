DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Nacional Titulo Clima

São Paulo continuará com frio intenso nesta semana

O dia amanheceu bastante gelado nesta segunda-feira (11)

11/08/2025 | 10:17
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


As baixas temperaturas permanecem atingindo a cidade de São Paulo nesta semana. O dia amanheceu bastante gelado nesta segunda-feira (11). Conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, a rede de estações meteorológicas do CGE apontava a média de 10ºC. Em Marsilac, no extremo sul, os termômetros registravam 4ºC pela manhã. Não há ocorrência de chuva em toda a faixa leste do Estado.

Embora o sol apareça ao longo desta segunda-feira, o dia vai terminar com aumento de nuvens e sensação de frio, sendo mantido o estado de alerta para baixas temperaturas.

Nos próximos dias, o ar frio e seco permanece sobre a Grande São Paulo. "Desta forma, as noites, madrugadas e primeiras horas da manhã continuam frias. O predomínio de sol vai favorecer a gradual elevação das temperaturas durante as tardes", estima o CGE.

Para a terça-feira (12), a previsão indica a formação de névoa úmida e muitas nuvens entre a madrugada e o amanhecer. "Ainda pela manhã, a nebulosidade se dissipa, e o sol passa a predominar, o que vai facilitar a elevação da temperatura", afirma o CGE.

Conforme a Meteoblue, a temperatura máxima sobe um pouco na quarta-feira (13), mas volta a cair a partir de quinta-feira (14). Não há previsão de chuva para a semana, até o momento.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 10ºC e 16ºC;

- Terça-feira: entre 10ºC e 19ºC;

- Quarta-feira: entre 11ºC e 25ºC;

- Quinta-feira: entre 10ºC e 17ºC;

- Sexta-feira: entre 12ºC e 17ºC.


