São Bernardo elege Miss e Mister Terceira Idade de 2025

Um desfile de histórias, sorrisos e superação tomou conta do salão da Associação dos Funcionários Públicos na noite desta quarta-feira (6). Com trajes de gala e passos seguros, 50 candidatos acima dos 60 anos mostraram que charme, carisma e vitalidade não têm idade. Ao fim do concurso, Berenice Lentini, de 67 anos, e Maurício Guazzelli, 60, foram consagrados Miss e Mister Terceira Idade de São Bernardo em 2025.



O evento, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, reuniu familiares e amigos em uma celebração voltada à valorização da maturidade ativa e à integração social. Os participantes – 39 mulheres e 11 homens – foram avaliados por um corpo de jurados técnico e artístico, que considerou quesitos como postura, desenvoltura, simpatia e elegância.



Berenice, natural de Votuporanga, mora em São Bernardo desde os 10 anos e já soma passagens por concursos como Miss Estudantil São Bernardo, Miss João Ramalho e Miss Primavera. Ainda assim, a conquista mais recente tem sabor especial. “Cheguei muito insegura, mas fui me fortalecendo com o apoio das outras candidatas. Conheci pessoas incríveis. Foi transformador”, disse, emocionada, após receber a faixa.



Estreante nas passarelas, o novo Mister Terceira Idade, Maurício Guazzelli, também celebrou o reconhecimento. “A autoestima vai lá em cima. Ensaiamos bastante, com muita dedicação, e foi um orgulho representar essa turma tão animada. Deu tudo certo”, comemorou.



Além dos vencedores, o concurso também premiou os vice-campeões. Entre as mulheres, Marisa Loporchio ficou em segundo lugar e Eliane Margarete Bury em terceiro. No masculino, James Gondim foi o primeiro príncipe e Raymundo Pereira, o segundo.



Presente na cerimônia, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Zana Lima, destacou a importância do evento como ferramenta de inclusão e valorização da terceira idade. “Esse é o verdadeiro significado de políticas públicas eficientes: promover bem-estar e incentivar a participação ativa dos idosos no município”, disse.



Já a secretária de Cultura, Samara Dinis, exaltou o clima de alegria e troca vivido durante o concurso. “É uma noite para celebrar a vida e a energia dessas pessoas incríveis. Só temos a agradecer por tanta dedicação e beleza compartilhada.”



Com o título, Berenice e Maurício agora se preparam para representar São Bernardo nas etapas estadual e nacional do concurso, levando consigo não só o brilho das faixas, mas também o exemplo de que a idade é apenas um número diante da vontade de viver com intensidade.