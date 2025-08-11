Clube Top 100 faz sua estreia no SP Open

Grupo faz parte da história do Rio Open há 8 anos, também estará presente em São Paulo e abrirá as portas do WTA para os tenistas brasileiros que integraram os melhores 100 do ranking mundial
A iniciativa que celebra a história do tênis brasileiro chega ao SP Open. O Clube Top 100, que faz parte da história do Rio Open há 8 anos, também estará presente em São Paulo e abrirá as portas do WTA da maior cidade das Américas para os tenistas brasileiros que integraram o top 100 do ranking mundial.
Inspirado no "Last 8 Club" do torneio de tênis mais tradicional do mundo, Wimbledon, o Clube Top 100 do SP Open convida todos os tenistas que foram top 100 do mundo, mulheres e homens nos rankings de simples e duplas, para fazer parte da primeira edição do torneio que marca o retorno do Brasil no calendário mundial de elite do tênis feminino.
Além de ver grandes estrelas do circuito da WTA em quadra e prestigiar o evento com acompanhante, o Clube Top 100 também oferece credencial para acessar o Players Guest Area, espaço exclusivo para convidados dos jogadores.
Entre os 60 atletas brasileiros, integram a lista, que continua crescendo a cada ano, nomes como Maria Esther Bueno, Dadá Vieira, Patrícia Medrado, Teliana Pereira, Niege Dias, Luisa Stefani, Beatriz Haddad Maia, Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, Thomaz Koch, Carlos Kirmayr, Cassio Motta, Bruno Soares, Marcelo Melo, João Fonseca e mais.
A edição inaugural do SP Open acontecerá entre os dias 6 e 14 de setembro no Parque Villa-Lobos e conta com o esquadrão brasileiro já confirmado: Beatriz Haddad Maia, número 1 do Brasil; Luísa Stefani e Laura Pigossi, medalhistas de bronze nas duplas femininas dos Jogos Olímpicos de Tóquio; Carol Meligeni, medalha de bronze nas duplas femininas dos Jogos Pan-Americanos de 2019; Ingrid Martins, top 100 no ranking de duplas femininas da WTA; e as jovens promessas Victoria Barros e Nauhany Silva.
Para solicitar a credencial do Clube Top 100, os atletas devem entrar em contato com o SP Open através do e-mail: [email protected]
Lista de brasileiros que integram o Clube Top 100:
Maria Esther Bueno - In Memoriam
Gustavo Kuerten - 1º
Beatriz Haddad Maia - 10ª
Thomaz Bellucci - 21º
Thomaz Koch - 24º
Fernando Meligeni - 25º
Luiz Mattar - 29º
Marcos Hocevar - 30º
Niege Dias - 31ª
Jaime Oncins - 34º
Carlos Kirmayr - 36º
Teliana Pereira - 43ª
Flávio Saretta - 44º
João Fonseca - 47º
Patrícia Medrado - 48ª
Cássio Motta - 48º
Ricardo Mello - 50º
André Sá - 55º
Marcos Daniel - 56º
Thiago Wild - 58º
Thiago Monteiro - 61º
Rogério Dutra Silva - 63º
Júlio Goes - 68º
Cláudia Monteiro - 72ª
João Soares – 74º
Andrea Vieira - 76ª
Givaldo Barbosa - 78º
Edison Mandarino - 81º
Ivan Kley - 81º
Thiago Alves - 88º
Roger Guedes - 89º
Danilo Marcelino - 91º
Fernando Roese - 92º
Alexandre Simoni - 96º
Gisele Miró – 99ª
Laura Pigossi - 100ª
Duplas
Marcelo Melo - 1º
Bruno Soares - 2º
Cássio Motta - 4º
Carlos Kirmayr - 6º
Patricia Medrado – 9ª
Luisa Stefani - 9ª
Beatriz Haddad Maia - 10ª
André Sá - 17º
Jaime Oncins - 22º
Rafael Matos - 26º
Givaldo Barbosa - 32º
Fernando Meligeni - 34º
Marcelo Demoliner - 34º
Gustavo Kuerten - 38º
Ricardo Acioly - 46º
Ingrid Martins - 47ª
Fernando Romboli - 48º
João Soares - 49º
Franco Ferreiro - 53º
Orlando Luz - 54º
Luiz Mattar - 55º
Ivan Kley - 56º
Thomaz Koch - 60º
Mauro Menezes - 62º
Thomaz Bellucci - 70º
Danilo Marcelino - 73º
Flávio Saretta - 78º
Felipe Meligeni - 75º
Daniel Melo - 79º
César Kist - 79º
Nelson Aerts - 80º
Fernando Roese - 81º
José Carlos Schmidt - 82º (In Memoriam)
Claudia Monteiro - 82ª
Dácio Campos - 82º
Rogerio Dutra Silva - 84º
Marcos Hocevar - 86º
André Ghem - 88º
Niege Dias - 89ª
Marcelo Zormann - 92º
Vanessa Menga - 93ª
Paula Gonçalves - 95ª
Antônio Prieto - 95º
Fabrício Neis - 96º
