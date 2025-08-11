DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Nacional Titulo Primeira unidade

Ministério inaugura em Dourados primeira unidade do Samu indígena

Equipe atenderá cerca de 25 mil indígenas da TI Jaguapiru

Da Agência Brasil
11/08/2025 | 14:02
FOTO: João Risi/MS
FOTO: João Risi/MS


O Ministério da Saúde inaugurou, no fim de semana, em Dourados (MS), a primeira unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) especializada no atendimento à população indígena do país.

Segundo a pasta, cinco enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem e quatro motoristas-socorristas vão oferecer atendimento a cerca de 25 mil indígenas da região da TI (Terra Indígena) Jaguapiru, encaminhando os pacientes para hospitais de referência da região.

Dos 14 profissionais já contratados, sete são indígenas, bilíngues. De acordo com a pasta, a unidade de Dourados é um projeto-piloto e integra o esforço do governo federal para universalizar o Samu 192 até o fim de 2026.

A proposta do Ministério da Saúde é reduzir pela metade o tempo médio de espera por uma ambulância na área atendida. Para isso, a pasta investirá R$ 341 mil anuais para custear o serviço móvel.

“Essa ação, realizada em uma data muito simbólica [o Dia Internacional dos Povos Indígenas] e em um local de alta densidade demográfica, integra um conjunto de esforços para garantir atenção integral à população indígena, começando pela atenção primária à saúde", afirmou o secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba, em nota divulgada pelo ministério.


