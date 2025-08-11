Projeto abre inscrições para 400 vagas gratuitas de música no Grande ABC

Estão abertas as matrículas para o segundo semestre do Guri, programa gratuito de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura. Com mais de 31.000 vagas em polos espalhados por todo o Estado, crianças, adolescentes, jovens e adultos podem se inscrever para aprender canto e diversos instrumentos, do popular ao erudito, sem precisar ter conhecimento prévio.

As aulas começaram em 4 de agosto, mas as matrículas podem ser feitas até 29 de agosto, ou enquanto houver vagas. Basta comparecer ao polo do GURI mais próximo com os documentos (confira abaixo). Mais informações, acesse o site: souguri.art.br. São dois polos de ensino e 400 vagas. Com o apoio das Prefeituras Municipais, o GURI este presente nos municípios de Rio Grande da Serra e Santo André.

“O GURI completa este ano 30 anos de história e se firma como um dos maiores e mais consistentes programas de formação musical do país. Mais de um milhão de estudantes já passaram por seus cursos e, agora, o que já era grandioso está indo ainda mais longe. Para além dos polos fixos e da Fundação CASA, estamos ampliando o alcance do programa para as redes municipais e estaduais de ensino, levando educação musical gratuita a ainda mais crianças, adolescentes e jovens. É um compromisso com o futuro, com o acesso e com o fortalecimento da cultura em todas as regiões de São Paulo”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Essa ampliação também vem acompanhada da diversidade de cursos oferecidos nos polos. São aulas de instrumentos como violão, guitarra, bateria, contrabaixo elétrico, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola caipira, piano, teclado e percussão, entre outros. Há ainda opções voltadas à formação orquestral, como violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio, entre outros. Além das aulas práticas, o GURI oferece também teoria musical, canto coral e práticas de conjunto, organizadas de acordo com os diferentes instrumentos e perfis das turmas.

“Como instituição, temos o compromisso com a excelência artística e a inclusão social por meio do ensino da música e o GURI é um exemplo disso. Oferecer um processo contínuo e gradual de aprendizagem para que esses jovens possam adquirir as habilidades do cantar e tocar um instrumento, está na essência do programa. Mas mais do que isso, quem estuda no GURI tem a oportunidade real de crescimento cultural e formação pessoal, com a clareza de seus direitos e deveres na sociedade e a consolidação de um pensamento crítico”, afirma Paulo Zuben, diretor artístico-pedagógico da Santa Marcelina Cultura.

Inscrições

Para se matricular, é necessário comparecer ao polo de ensino que deseja estudar na companhia de um responsável e apresentar os documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG da pessoa responsável (original e cópia), uma foto 3x4 recente do aluno ou aluna e um comprovante de endereço para consulta. A lista completa dos cursos e endereços está disponível no site souguri.art.br. Antes de sair de casa, confira os dias e horários de funcionamento dos polos.

Confira os Polos do GURI na região:

Polo Rio Grande da Serra

Cursos: iniciação musical para crianças, iniciação musical para adultos, cordas dedilhadas, madeiras, metais, percussão, violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico

Endereço: Rua José Maria de Figueiredo, 491, Centro, Rio Grande da Serra, SP

Funcionamento: terça a quinta, 8h às 18h

Telefone: (11) 2558-4779

Vagas remanescentes: 279

Polo Santo André – CESA Cata Preta

Cursos: iniciação musical para crianças, iniciação musical para adultos, contrabaixo elétrico, flauta, clarinete, guitarra, madeiras, percussão, saxofone e violão.

Endereço: Estrada da Cata Preta, 810, Vila João Ramalho, Santo André, SP

Funcionamento: segundas, 8h às 18h; e sextas, 8h às 17h

Telefone: (11) 4459-7138

Vagas remanescentes: 160