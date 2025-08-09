São Bernardo injeta R$ 5 mi para revitalizar cultura

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), sancionou nessa sexta-feira (8) pacote de medidas aprovado na quarta-feira (6) pela Câmara, que visa ao fortalecimento do setor cultural. Segundo a administração municipal, desde janeiro, R$ 5 milhões foram investidos na primeira etapa de modernização de equipamentos culturais.

Entre os destaques estão a reforma do prédio da Biblioteca Municipal Manuel Bandeira, no bairro Baeta Neves, que voltou a abrigar, no 2º andar, a Secretaria de Cultura. A biblioteca foi reaberta ao público na última sexta-feira (1), após cinco anos sem atividades.

A Gibiteca Municipal Eugênio Colonnese, inaugurada em março último, o início da restauração do Centro de Memória – que está em andamento – o lançamento do Mapa Cultural SBC, plataforma colaborativa para a divulgação de eventos, projetos e agentes culturais da cidade e o retorno dos festejos de Carnaval com o apoio aos blocos de rua também estão entre as iniciativas implementadas pela gestão para reforçar a área da cultura.

Dando mais um passo para o fomento do setor, a Prefeitura reativou o Conselho Municipal de Políticas Culturais, depois de 10 anos sem atividades, o que significa a reabertura do diálogo com artistas, gestores, produtores culturais e sociedade civil.

Já a Lei Municipal de Sistema Setorial de Museus, Acervos, Patrimônio Cultural e Memória de São Bernardo, aprovada nesta semana, tem como objetivo promover e estimular a articulação entre museus, centros de memórias e demais espaços culturais relacionados ao patrimônio e à memória local.

Na esteira das novas ações da Prefeitura estão a construção e aprovação do Plano Anual de Aplicação de Recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) 2025, a realização de plenárias territoriais e aprovação da proposta junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais para a destinação de R$ 4,9 milhões a diferentes segmentos da cultura. Os editais devem ser lançados ainda neste mês de agosto.

“São Bernardo é plural. Feita de muitos povos, de gente vinda de todos os cantos do Brasil e do mundo. A história da nossa cidade, as tradições, precisam ser valorizadas, preservadas. E precisamos olhar também para o futuro. Isso se faz com o incentivo à arte, à manifestação cultural, pelo diálogo com os artistas e toda a sociedade”, disse o prefeito.

“Vamos fazer ainda mais. Implementamos novas leis municipais para reorganizar a cultura, o que abre novas portas para buscar recursos. Lembrando que esse trabalho está sendo feito pela Prefeitura com o apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que retoma participação ativa nas ações da cidade depois de uma década inativo”, frisou Samara Dinis, secretária de Cultura.