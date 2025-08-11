Dia do Estudante: especialista dá dicas de como controlar a ansiedade as vésperas do vestibular

Celebrado desde 1927, o Dia do Estudante é uma data para refletir não só sobre a formação de cidadãos, mas também, discutir os desafios que eles enfrentam na busca pelo sucesso acadêmico e pessoal. A pressão para obter boas notas, a competição intensa nos vestibulares e a necessidade de equilibrar os estudos com outras responsabilidades do dia a dia, são alguns dos obstáculos mais comuns enfrentados pelos estudantes. Com isso, questões relacionadas a saúde mental e gerenciamento das emoções e comportamento, podem impactar significativamente o bem-estar e desempenho deles.

Quando falamos de ansiedade, não é incomum que muitos alunos tenham dificuldade em controlá-la, afinal, para eles não é apenas a aprovação em uma prova que está em jogo, mas sim, todo o seu futuro profissional. ‘Criar perspectivas de futuro quase sempre causa ansiedade, e a expectativa pelo resultado da prova pode ser um fator determinante para o seu surgimento, pois o vestibular acaba sendo um divisor de águas entre o sonho e a realidade’, ressalta Eduardo Dias, profissional especialista em estratégias de estudo, inteligência emocional e alta performance.

Entretanto, essa ansiedade causada pelo desejo de sucesso somada a pressão e cobrança por bons resultados pode atrapalhar os jovens. Apesar de ser um sentimento comum nessa fase da vida, é importante estar atento aos sinais de quando essas sensações ultrapassam o limite do que é considerado normal e começam a comprometer o bem-estar e o desempenho nas provas.

‘A melhor forma de evitar a ansiedade no vestibular é estar bem-preparado. Embora seja comum bater o nervosismo na hora da prova, saber gerenciar suas emoções e comportamentos é um passo fundamental para fazer todos os meses de estudo valerem a pena e aproveitar totalmente o conhecimento adquirido ao longo da preparação. Se o aluno construiu uma boa rotina de estudos, cuidou da saúde e está tirando boas notas em simulados, não há por que temer o vestibular’, acrescenta Dias.

Ter essa segurança é primordial para o grande dia, pois, saber que você deu o seu máximo, traz a tranquilidade necessária para encarar esse desafio. Para tanto, o profissional afirma que essa preparação deve ser implementada por meio de uma rotina que abrange não só um cronograma de estudos completo, mas também boas horas de sono, boa alimentação e compromissos que visem o relaxamento, como a prática de exercícios físicos e momentos de lazer com amigos e familiares.

Se mesmo com uma boa preparação, o estudante ainda não se sentir seguro para encarar as provas com tranquilidade e a ansiedade bater mais forte, pode ser necessário a figura de um orientador ou mentor que contribua não só com a organização dos estudos, mas que também prepare os alunos no gerenciamento de emoções e comportamentos. ‘Cada indivíduo tem seu ritmo e estilo de aprendizado e habilidades sociais, e saber prepará-los de maneira eficaz garante não só uma boa nota no vestibular e a tão sonhada aprovação, mas também dá a eles maior maturidade e inteligência emocional para a entrada no mercado de trabalho’, conclui Dias.

