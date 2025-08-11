Silêncio inexplicável

Reportagem publicada hoje no Diário traz à luz situação alarmante: o atendimento médico a quem precisa do sistema público está na UTI. A redução drástica dos repasses estaduais para a saúde no Grande ABC expõe distanciamento preocupante do governo paulista em relação à região. São Bernardo, por exemplo, recebeu no primeiro semestre apenas 8,9% do total destinado no ano passado, enquanto Santo André, São Caetano e Diadema enfrentam quedas semelhantes, comprimindo ainda mais orçamentos já pressionados. Esse movimento ocorre em momento de aumento das despesas municipais no setor, o que agrava a sobrecarga das administrações e compromete a qualidade dos serviços.

Não bastasse o descaso do Estado, por si só lamentável, a falta de compromisso das autoridades paulistas é preocupante. A ausência de respostas objetivas por parte do secretário de Saúde, Eleuses Paiva, diante de solicitações formais de prefeitos e do Consórcio Intermunicipal, indica falta de prioridade no trato com as demandas do Grande ABC. Embora haja promessas de investimentos, a demora em apresentar medidas concretas mantém a região em espera, enquanto os números revelam um cenário de retração. Ignorar o impacto dessa postura é negligenciar não apenas a pressão sobre os serviços públicos, mas também o desgaste político que inevitavelmente recairá sobre o próprio governo estadual.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que precisará dos votos das sete cidades para sustentar seu projeto político, seja no Estado, com a tentativa de reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, ou em âmbito nacional, com uma cada vez mais inevitável candidatura à Presidência, deveria compreender que a saúde é um termômetro sensível do compromisso administrativo. Manter o silêncio ou adiar decisões concretas alimenta a percepção de abandono e enfraquece pontes de diálogo com lideranças locais. É preciso deixar claro: o Grande ABC não pede favores, mas a devolução do apoio proporcional às suas necessidades, algo que só será possível com ação do Executivo paulista. E já!