Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 11 de agosto de 2025

Parabéns, ‘Diário’

‘Assembleia distingue com sua maior honraria a batalha do Diário pela integração regional’ (Primeira Página, dia 8). Nunca vi uma fotografia que reproduzisse à perfeição um título de uma reportagem do Diário como a da última sexta-feira. A presença de seis dos sete prefeitos – o mauaense Marcelo Oliveira (PT), li no dia seguinte, só não esteve presente por causa da incompatibilidade de agendas –, todos irmanados e sorridentes, é a prova de que o esforço do jornal em nome da unidade regional deu frutos. O Grande ABC só tem a ganhar com essa proximidade de seus líderes políticos. Parabéns ao deputado estadual Thiago Auricchio (PL) pela homenagem a este veículo de comunicação que é uma verdadeira instituição regional.

Anselmo Brusquer - São Bernardo





Tarifaço – 1

Existe uma piada que diz que discutir com um petista é igual a jogar xadrez com um pombo. No fim ele vai fazer cocô no tabuleiro, derrubar todas as peças e dizer que ganhou o jogo. Esse é o caso de Lula, o bravateiro, em ralação ao tarifaço do Trump.

Vanderlei Retondo - Santo André





Tarifaço – 2

‘Lula pretende mobilizar Brics frente às medidas’ (Economia, dia 7). Lula prefere como prioridade recorrer à OMC (Organização Mundial do Comércio) para questionar o tarifaço de 50% aplicado por Donald Trump sobre nossas exportações para os EUA. Quando o mais objetivo seria Lula ligar para Trump e tentar sensibilizar o presidente norte-americano a revogar essa medida. Mas cadê a coragem de Lula? Nosso presidente afirmou na quarta-feira: “não vou me humilhar e ligar para o Trump”. Ora, se Trump não atender ou se desrespeitar o presidente do Brasil, quem perde é a diplomacia norte-americana. Esperava-se o Brasil fazer sua parte, mas o demagogo Lula, infelizmente, se negou a fazer. Mesmo porque, embora seja importante esse posicionamento de recorrer à OMC, como resultado prático é nulo. E se tiver, levará anos para ocorrer algum efeito positivo para nosso País. Porém, e lamentável, é Lula dizer que prefere falar com os dirigentes dos países dos Brics sobre esse tarifaço de Trump, mesmo sabendo que o efeito prático será zero. Ora, a China, que é membro dos Brics, entra sempre que necessário em contato com Trump, e está negociando um razoável acordo com relação às taxas bilaterais comerciais com os EUA. Quem é o Lula, que não vai se “humilhar” para falar com Trump? Como presidente do Brasil, o petista tem a obrigação de buscar o melhor para o País. Mesmo porque, se este contencioso persistir, deve gerar grandes prejuízos há milhares de empresas brasileiras exportadores e também para os trabalhadores, que podem ser dispensados em massa sem um razoável acordo – já que nossa economia não prospera e salários dos trabalhadores não se pagam com bravatas indigestas desse manjado Lula.





Paulo Panossian - São Carlos (SP)





Tarifaço – 3

A crise do Brasil x EUA é responsabilidade do presidente Lula. Ele foi o causador desse imbróglio, pois não teve competência para negociar com os EUA. E sem negociar resolveu retaliar o país norte-americano, deixando a conta para a população pagar. Lula age como palanqueiro, só pensa em se reeleger, mas o prejuízo será de todos os brasileiros. É lamentável.

Izabel Avallone - Capital





Insegurança jurídica

O Brasil está com “insegurança jurídica”, censura, fábrica de impostos, perseguição política, Itamaraty tolhido e sob o comando de um emérito falastrão “poliglota” gastador que não age. Assim, sob o tarifaço, o País vai se lascar.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)