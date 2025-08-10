Obra do CEU Diadema atinge 80% de conclusão e deve ser entregue em 2026

O CEU (Centro Educacional Unificado) de Diadema, em construção no Bairro Promissão, já tem 80% da estrutura concluída. A informação foi confirmada durante visita recente do prefeito Taka Yamauchi (MDB), que esteve no canteiro acompanhado de vereadores e secretários municipais. Segundo ele, 11% da obra foi executada na atual gestão.



O complexo, iniciado no segundo semestre de 2022 sob a gestão do ex-prefeito José Filippi Júnior (PT), é fruto de parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, com investimento total de R$ 167 milhões. Em maio deste ano, o prefeito esteve no Ministério das Cidades, em Brasília, e conseguiu a liberação de R$ 48 milhões para garantir a continuidade do projeto, que tem previsão de entrega para julho de 2026. “Fomos ao Ministério para fazer uma reprogramação físico-financeira e conseguimos a liberação de R$ 48 milhões. Isso nos permitiu dar continuidade à obra””, disse Taka.

Localizado na Rua Pau do Café, o CEU terá 25 mil metros quadrados e será formado por três prédios interligados — dedicados à Cultura, Educação e Esporte e Lazer. Entre os equipamentos previstos estão biblioteca, quadras poliesportivas, salas de ginástica, piscinas cobertas, teatro, cineteatro e oficinas culturais. As quadras de esportes serão instaladas nas coberturas dos prédios da Educação e do Esporte e Lazer.



Além de atender estudantes da Educação Infantil (0 a 5 anos), com 760 novas vagas, e da EJA (Educação de Jovens e Adultos), o espaço também será aberto à comunidade, com programação recreativa, esportiva e cultural.