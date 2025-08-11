DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Merz convida Trump, líderes europeus, Zelensky e Otan para conversa antes de encontro com Putin

11/08/2025 | 13:59
O chanceler federal alemão, Friedrich Merz, afirmou nesta segunda-feira, 11, que convidou alguns líderes para conversas virtuais na quarta-feira, 13, sobre a situação na Ucrânia e o encontro planejado entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin. Segundo o alemão, na ocasião, as autoridades discutirão opções para pressionar a Rússia, possíveis negociações de paz, reivindicações territoriais e segurança.

Em uma postagem na rede social X, Merz afirmou que estarão presentes para este fim Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, bem como com os chefes de Estado e de governo da Finlândia, França, Reino Unido, Itália, Polônia, Ucrânia, a presidente da Comissão Europeia, o presidente do Conselho Europeu e o secretário-geral da Otan.


