BBVA afirma que oferta pelo Sabadell segue vigente após venda de divisão britânica TSB

11/08/2025 | 14:10
O BBVA seguirá com sua proposta de aquisição sobre o Banco Sabadell, segundo informou em comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) da Espanha, afirmando que "atualizará e publicará todas as informações relevantes assim que receber a aprovação do prospecto pela CNMV, prevista para o início de setembro".

Na última semana, houve a aprovação pela assembleia geral de acionistas da venda do TSB, divisão britânica do Sabadell, ao Santander e de um macrodividendo de 2,5 bilhões de euros.

"Após analisar os acordos adotados e considerar as informações disponíveis, o BBVA decidiu não se retirar da oferta por esse motivo e, portanto, ela permanece em vigor de acordo com a regulamentação aplicável", afirmou a instituição em seu comunicado.


