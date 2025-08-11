Outlet Premium Imigrantes, em São Bernardo, recebe encontro de carros antigos

No mês dos Pais, o Outlet Premium Imigrantes de São Bernardo recebe uma ação que promete aquecer os corações dos amantes de fuscas, opalas e outros modelos clássicos: um encontro de carros antigos.

Além da exposição, que acontece no próximo domingo (17), no estacionamento do Outlet, o evento contará com um espaço onde o público poderá levar para casa itens exclusivos para colecionadores. Haverá, ainda, a presença de um DJ, aplicação de flash tattoos e distribuição de brindes.

O encontro de carros antigos terá entrada gratuita aos visitantes. Para os expositores, haverá uma entrada solidária, com a doação de 1kg de alimentos não perecíveis, que serão direcionados ao Fundo de Solidariedade da Prefeitura de São Bernardo.

O Outlet Premium Imigrantes está localizado na saída do km 23 da Rodovia dos Imigrantes, principal ligação entre a Região Metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista.

SERVIÇO

ENCONTRO DE CARROS CLÁSSICOS NO OUTLET PREMIUM IMIGRANTES

Quando: 17 de agosto

Horário: a partir das 8h

Local: Estacionamento Térreo do Outlet Premium Imigrantes (Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral).

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h e fica localizado na Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.