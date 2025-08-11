DGABC
Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer

Outlet Premium Imigrantes, em São Bernardo, recebe encontro de carros antigos

Evento será realizado no próximo domingo (17), das 08h às 14h, com entrada franca

Do Diário do Grande ABC
11/08/2025 | 13:08
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


No mês dos Pais, o Outlet Premium Imigrantes de São Bernardo recebe uma ação que promete aquecer os corações dos amantes de fuscas, opalas e outros modelos clássicos: um encontro de carros antigos.

Além da exposição, que acontece no próximo domingo (17), no estacionamento do Outlet, o evento contará com um espaço onde o público poderá levar para casa itens exclusivos para colecionadores. Haverá, ainda, a presença de um DJ, aplicação de flash tattoos e distribuição de brindes.

O encontro de carros antigos terá entrada gratuita aos visitantes. Para os expositores, haverá uma entrada solidária, com a doação de 1kg de alimentos não perecíveis, que serão direcionados ao Fundo de Solidariedade da Prefeitura de São Bernardo.

LEIA TAMBÉM:

O Outlet Premium Imigrantes está localizado na saída do km 23 da Rodovia dos Imigrantes, principal ligação entre a Região Metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista. 

SERVIÇO

ENCONTRO DE CARROS CLÁSSICOS NO OUTLET PREMIUM IMIGRANTES

Quando: 17 de agosto

Horário: a partir das 8h

Local: Estacionamento Térreo do Outlet Premium Imigrantes (Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral).

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h e fica localizado na Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.


