Famosa rede de fast-food de hambúrguer inaugura unidade na Imigrantes, em São Bernardo

Quem visita o Outlet Premium Imigrantes, em São Bernardo, agora conta com mais uma opção para fazer uma pausa durante as compras: o McDonald’s acaba de abrir uma nova unidade no local. O restaurante está situado na praça de alimentação do outlet, com fácil acesso pela Rodovia dos Imigrantes, atendendo moradores da região e viajantes que circulam pelo entorno.

O restaurante oferece atendimento em totens de autoatendimento e balcão interno, além dos serviços Peça e Retire e McDelivery, ampliando a conveniência para quem está de passagem. Durante o período da manhã, os visitantes também podem aproveitar o menu exclusivo do McCafé, com cafés, doces e salgados servidos no café da manhã.

Cozinha moderna e atendimento rápido

A nova unidade conta com uma estrutura moderna. A cozinha está localizada no andar superior, onde os pedidos são preparados e enviados por esteira até o andar inferior, onde são entregues diretamente aos clientes ou entregadores.

A inauguração do novo Méqui gerou 40 vagas de emprego, segundo Mario Eduardo Martins Junior, franqueado da rede há mais de duas décadas. Parte dessas oportunidades foi destinada a jovens em busca do primeiro emprego e a pessoas com 40 anos ou mais.

Serviço

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída Km 27 (dentro do Outlet Premium Imigrantes)

Horário de funcionamento: das 9h às 21h

