Morre Morcegão, ex-secretário de Trabalho e Renda de Mauá

Nelsi Rodrigues da Silva, o Morcegão, ex-secretário de Trabalho e Renda de Mauá entre 2020 e 2024, morreu no sábado (28). O local e a causa do óbito não foram divulgados. Sindicatos lideranças políticas prestaram condolências à família de Morcegão.

“Descanse em paz! Com muita tristeza recebo a notícia do falecimento do meu grande companheiro Nelsi Rodrigues, o nosso querido Morcegão. Sua partida deixa um vazio imenso, mas seu legado continuará vivo entre todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que hoje sentem essa perda irreparável”, declarou o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT).

“Com profundo pesar, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC recebeu a notícia do falecimento do companheiro Nelsi Rodrigues da Silva,”, lamentou a entidade ao lembrar que Morcegão contribuiu para o fortalecimento da organização e da luta sindical em âmbito estadual.