Equipes de Mauá iniciam a segunda fase da ‘Bezinha’ Paulista

Classificados para a segunda fase da ‘Bezinha’ Paulista, os times de Mauá iniciam neste sábado (28) a trajetória nos quadrangulares. Desta vez, Mauá FC e Grêmio Mauaense estão em chaveamentos separados. Enquanto o Índio está no Grupo 4, a Locomotiva integra a 5.

Classificado com a terceira vaga do Grupo 3, o Mauá atuará às 10h, no Estádio Pedro Benedetti, contra o Guarulhos, que chegou ao quadrangular como líder da Chave 2.

Pelo lado do Mauaense, vice-líder na primeira fase, o compromisso será fora de casa, às 16h, no Estádio Agostinho Prada, diante do Independente de Limeira, que também veio do Grupo 2, mas com a segunda colocação.

Pelo regulamento os times se enfrentam em turno e returno, com os dois melhores de cada grupo avançando para a fase semifinal. Os finalistas estarão garantidos na Série A-4 em 2026.

