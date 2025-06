Azulão espera se afastar da lanterna com triunfo sobre a Santista às 15h

Em péssimo momento na Copa Paulista, o São Caetano busca trilhar o caminho das vitórias diante da vice-líder da chave, a Portuguesa Santista, com quatro pontos. O jogo será realizado neste sábado (28), às 15h (de Brasília), no Anacleto Campanella.

Após derrota para o São José, por 2 a 0, o Azulão oficializou a demissão do técnico Tuca Guimarães, e quem assumiu a equipe temporariamente foi Reginaldo Ferreira. Pressionado, o São Caetano se encontra na lanterna do Grupo D, com zero ponto conquistado.

O último confronto entre as equipes aconteceu em 2023, quando a Portuguesa Santista acabou vitoriosa, por 1 a 0.

