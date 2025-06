Água Santa mira encostar na ponta do grupo contra o Rio Branco

Em boa fase na Série D, com sequência de quatro jogos invictos, o Água Santa volta à disputa do torneio após duas semanas sem rodadas. Perto da liderança do Grupo A-6, o Netuno tem um confronto direto com o Rio Branco-ES, às 17h, fora de casa.

Com 14 pontos, o time diademense é vice-líder da chave, três pontos atrás da Portuguesa, que ocupa a ponta. Porém, o Água Santa não pode apenas olhar para cima, já que a equipe potiguar é o terceiro, com um 12.

No confronto válido pelo primeiro turno, jogando na Arena Inamar, o Netuno levou a pior e saiu com uma derrota por 2 a 1. O gol da equipe foi marcado pelo atacante Jaja.