São Bernardo FC encara Anápolis por um lugar no G-8 da Série C

Após a pausa de duas semanas na Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC volta a buscar um lugar entre os oito primeiros da divisão. Desta vez, o Tigre joga em casa, às 19h30, e tem uma boa oportunidade contra o Anápolis-GO.

O Aurinegro soma um ponto a menos que o Ituano, time que abre o G-8, e com 12 pontos ocupa a décima posição. Já os adversários vivem outra realidade no torneio e lutam para sair da lanterna, com apenas sete pontos e nenhuma vitória até agora na campanha.

Os ingressos da partida podem ser adquiridos no site saobernardofc.soudaliga.com.br, com valores entre R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).