Motociclista morre após colisão com ônibus intermunicipal no Centro de Santo André

Um motociclista morreu na noite desta segunda-feira (28) após colidir com um ônibus intermunicipal da Next Mobilidade, na Avenida José Antônio de Almeida Amazonas, em Santo André, próxima ao Paço. O acidente ocorreu por volta das 22h, e deixou a via interditada para que a perícia fosse realizada.

Segundo informações obtidas no local, a vítima já estava em óbito quando ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram ao endereço. Não há mais informações sobre como o acidente ocorreu.

