Qualificação viária e novo retorno vão agilizar o tráfego em São Bernardo

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), autorizou na manhã deste domingo (27) o início de um conjunto de obras viárias que vão beneficiar, sobretudo, quem trafega pelas avenidas Robert Kennedy e José Odorizzi, na região do bairro Assunção. As intervenções têm prazo de conclusão de 30 dias, não vão exigir interdição de vias e têm como objetivo imediato a melhoria da mobilidade urbana naquela região – nas proximidades do clube Mesc -, assim como preparar o sistema viário para o aumento do fluxo previsto com a entrega da nova Ponte Estaiada da Avenida Engenheiro Otávio Manente.

Os serviços fazem parte do planejamento do corredor que conecta o Km 16 da Avenida Lions ao Assunção, utilizando recursos 100% municipais. As intervenções iniciadas logo após a ordem assinada pelo prefeito incluem a abertura de novo retorno sob o Viaduto Mamãe Clory, que cruza as duas pistas da Robert Kennedy, e beneficiará motoristas que seguem pela José Odorizzi e desejam voltar ao Centro da cidade, além de facilitar o acesso a empresas localizadas naquela região. Vale esclarecer que o retorno é destinado a veículos pequenos e médios, com limitação de altura.

O projeto inclui ainda a readequação de retorno já existente naquela área abaixo do viaduto, usado por quem vem pela Robert Kennedy e sobe pela Odorizzi no sentido Rodovia dos Imigrantes e bairros como Parque dos Pássaros. A obra consiste na ampliação do retorno para facilitar a passagem de veículos grandes, incluindo carretas, que hoje encontram dificuldades na manobra e, por vezes, sobem e danificam a calçada. A Prefeitura eliminará também duas valetas existentes na ligação entre a José Odorizzi e a Robert Kennedy, que serão removidas, a fim de garantir maior fluidez e desempenho ao tráfego local.

PLANEJAMENTO

O prefeito Marcelo Lima disse no evento, que reuniu secretários municipais, vereadores e lideranças, que o governo tem projetos de grande porte para fazer de São Bernardo uma cidade modelo em mobilidade urbana, alguns já em construção, como a Ponte Estaiada Robert Kennedy, que será entregue em agosto. No entanto, garantiu que a Prefeitura não vai transformar o município em canteiro de obras simultâneas e prejudicar a vida da população, além do risco de ser obrigado a paralisar uma ou outra por falta de recursos.

“Portanto, a gente não vai iniciar um monte de obra para a cidade ficar totalmente parada. Temos que ter responsabilidade. Não sou prefeito que vai ficar abrindo um canteiro de obra ao lado do outro e não entregar, porque depois fica aquele caos e a população reclamando, com todo direito", destacou. "Nós vamos ter responsabilidade, abrir canteiro de obra com data de início e com data de término. E só vamos começar quando o dinheiro estiver garantido, porque senão vira aquela bagunça que São Bernardo já viveu no passado”, completou.

Marcelo Lima lembrou ainda que intervenções menores, como as iniciadas neste domingo, também resolvem problemas diários de locomoção dos moradores, reduzem horas paradas no trânsito e abrem espaço para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, passem mais tempo com a família, descansem, possam ir a uma academia cuidar do corpo, da saúde e da mente. “Então hoje não estou vindo aqui só anunciar, nós vamos começar essa obra hoje mesmo, um domingão, e entregar essa parte em 30 dias. Algo pequeno perto do nosso plano de mobilidade, mas que vai facilitar a vida dos cerca de 30 mil usuários que passam por aqui todos os dias.”

CORREÇÃO

Outra intervenção que integra o pacote de obras destinado a melhorar o tráfego na Avenida Robert Kennedy é o alargamento da via em cerca de 300 metros, nas proximidades da Santa Casa, relativa à primeira etapa do futuro corredor de ônibus da via. O projeto contempla também implantação de faixa de acomodação para retorno de veículos pesados, incluindo carretas, de modo a corrigir uma falha histórica na construção da avenida, que previa uma ponte que não saiu do papel.

Moradora do Bairro Cerro Azul, no Grande Alvarenga, Aldenice Teodorio avalia que as obras – embora distante da sua residência – também vão beneficiar a população daquela região que utiliza a Avenida Robert Kennedy para se deslocar à Avenida Piraporinha ou ao Centro de São Bernardo, por exemplo. “Essa obra é muito importante, como tantas outras que estão sendo feitas aqui na cidade, porque vai facilitar nossa vida. Com certeza vamos ter uma qualidade de vida melhor, ficar menos tempo no trânsito, chegar mais cedo em casa, ficar mais tempo com a família ou aproveitar como cada um quiser.”