Sistema Anchieta-Imigrantes recebe obras de manutenção a partir de segunda

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) passará por uma nova etapa de obras de conservação e manutenção a partir desta segunda (28). Os serviços, realizados pela Ecovias Imigrantes, abrangem todos os trechos sob concessão e seguem até o próximo domingo (3), com objetivo de garantir a qualidade das rodovias e reforçar a segurança dos motoristas.

Entre as principais atividades previstas estão a manutenção de pavimento, passarelas, viadutos, túneis, defensas metálicas, barreiras de concreto e postes de iluminação. Também estão programados trabalhos de limpeza de drenagem, lavagem de placas, poda, sinalização vertical e horizontal, além do monitoramento de instrumentos. As intervenções ocorrem em horários alternados, das 8h às 17h e das 21h às 5h, para minimizar os impactos no trânsito.

Os serviços serão executados em toda a extensão da Via Anchieta (km 9,7 ao km 65), Rodovia dos Imigrantes (km 11 ao km 70), Rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, além das Interligações Baixada e Planalto e na saída de Guarujá pela SP-248.

BLOQUEIOS NOTURNOS

Durante a execução das obras, estão previstas interdições temporárias em trechos estratégicos. De 28 a 30 de julho, a pista Norte da Via Anchieta será bloqueada das 20h às 5h para obras. Nesse período, o motorista deverá utilizar a pista Sul da Anchieta ou a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para descer a serra. A subida será exclusiva pela pista Norte da Imigrantes.

No dia 31, entre 23h30 e 5h30, a pista Norte da Imigrantes será interditada no trecho de serra para a passagem de cargas especiais. Durante o bloqueio, a subida em direção à capital será feita pela pista Norte da Via Anchieta.